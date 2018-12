…”Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén” Mateo 6



Cuando pedimos al Padre: “No nos metas en tentación,” No es otra cosa más que un reconocimiento de nuestra propia debilidad para enfrentar el pecado. Es un reconocimiento pues todos estamos expuestos y propensos a ceder a la tentación.



Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de infringir la ley de Dios, errar el blanco.



Si usted, no toma conciencia de su propia debilidad ante el pecado, es posible que esté en el borde mismo de ceder ante el y lamentar después, las consecuencias de esa caída.



No nos metas en tentación, también es un reconocimiento de cuan poderoso es el pecado. Si no LO cree, piense en las muchas veces que se ha propuesto no cometer tal o cual pecado, pero sin embargo ha caído justamente en ese mismo pecado y tal vez con lágrimas en sus ojos ha tenido que admitir que el pecado le ha vencido una vez más.



No nos metas en tentación también es un reconocimiento que sólo Dios con todo su poder puede mantenernos libres de caer en el pecado.

Dios nos ha dado su Espíritu para depender de él y no ceder a la tentación. Más aún, la palabra de Dios nos enseña que los que hemos creído en Cristo hemos muerto juntamente con él y esto nos permite no responder a las insinuaciones para pecar. Así como un cadáver no responde a los estímulos de los vivos, el creyente no debería responder a los estímulos de su propia naturaleza pecaminosa, a los estímulos del mundo, y a los estímulos de Satanás.



Más de una persona podrá decir: Yo necesito ese poder en mi vida, porque estoy cansado del círculo vicioso de caer en un pecado, arrepentirme y confesarlo a Dios, para volver a caer otra vez en ese mismo pecado y así repetir el ciclo cantidad de veces. Si ese es su caso, lo que probablemente está pasando es que Usted no está siendo honesto cuando clama a Dios diciendo: No nos metas en tentación. ¿Cómo podría el Padre contestar su oración en el sentido que no le meta en tentación cuando Usted mismo, por sus propios medios se mete en circunstancias que no honran para nada a Dios? ¿Cómo puede orar al Padre diciendo: No nos metas en tentación, cuando persiste en esa relación sentimental que está arruinando su vida? ¿Cómo puede orar al Padre diciendo: No nos metas en tentación, cuando se deleita tanto mirando las escenas inmorales en la televisión, las revistas, los periódicos? ¿Cómo puede orar al Padre diciendo: No nos metas en tentación cuando echa mano de prácticas deshonestas en su negocio?.



Si de corazón y con toda sinceridad oramos al Padre diciendo: No nos metas en tentación, esto determinará las amistades que voy a tener, los libros que voy a leer, las revistas que voy a mirar, los programas de televisión que voy a ver, los lugares donde voy a estar, las conversaciones que voy a oír, las palabras que voy a decir, hasta los pensamientos que voy a tener, porque jamás puedo esperar que el Padre no me meta en tentación si yo por mis propios medios me meto en tentación. Pero si Usted deja a un lado todo lo que desagrada a Dios entonces podrá acercarse a él como Padre y decirle: No nos metas en tentación, con la seguridad de que su mano tomará firmemente la suya para sostenerle en medio de la tentación más fuerte. El apostol San Pablo en su experiencia a la Iglesia en Roma decía:



“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago…De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.” Jesús es la Solución.



Pastor: Alejandro H. Cabrera C.

