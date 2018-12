Panoramas Culturales

Por Marcela Catalán

Teatro Regional de Rancagua

Este jueves 13 de diciembre, a las 20 horas, la Escuela de Ballet del Teatro Regional se presentará en Millán N°342. Creada en 2017 con el fin de aportar a la educación artística, se ha preocupado de formar a niños, niñas y jóvenes. Uno de sus maestros es el coreógrafo chileno Jaime Pinto, quien inició sus estudios en el país y se perfeccionó en Europa, integrando compañías como Palais de Versailles, Ópera de Hannover, Braunnchweig y Wuppertal. Respecto a este viernes 14 de diciembre, a las 19 horas, la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Rancagua dará una gran presentación. Fundada en 1995 y dirigida por el maestro Eduardo Díaz, se ha convertido en una de las agrupaciones musicales representativas de la región, contando también con un destacado reconocimiento a nivel nacional.

En cuanto al sábado 15, a las 19:30 horas, no se pierda la gala lírica por la celebración de los 90 años de la Universidad Católica de Valparaíso. La puesta en escena es de altísima calidad, contando con la participación de la Orquesta de Cámara PUCV. El repertorio contempla las óperas más coloridas, además de una selección de canciones arraigadas en el vasto mundo de la música, contando con solistas como la soprano Carolina García-Valentín, el tenor Pedro Espinoza y el barítono chileno cubano Homero Pérez.







Casa del Arte

La octogenaria Mamá Cora tiene tres hijos y una hija. Vive con uno de ellos, quien atraviesa por serios apuros económicos. Un día la familia se reúne para celebrar una comida de aniversario y en ese momento se plantea el gran dilema: ¿quién se hará cargo de ella llevándosela a su casa? El peliagudo asunto se complica cuando se enteran de que la anciana se ha tirado a las vías del tren. De ello trata “Esperando la carroza”, clásico de las tablas latinoamericanas, escrito por el uruguayo Jacobo Langsner. La puesta en escena es de Evaristo Acevedo, con un elenco conformado por Claudia Soto, Jorge Arévalo, Mireya Pavez, Pancho Jiménez, Silvana González, Cristian Briones, Maga Ortúzar y la participación de Mario Poblete en el papel de la matriarca. La cita es este viernes 14 y sábado 15 de diciembre, a las 20:30 horas en Ibieta N°187, Rancagua.







Gran Arena Monticello

Luego de su visita en 2015, vuelve a nuestro país el cantante británico Morrissey. El ex líder de The Smiths pisará suelo nacional para actuar este viernes 14 de diciembre, desde las 21:30 horas en Gran Arena Monticello. En la ocasión presentará su última producción, “Low in High School”. No se pierda esta oportunidad de escuchar en vivo a una leyenda del indie rock y britpop, considerada una de las figuras más singulares de la cultura popular occidental” (Pitchfork). Sus letras, a menudo de idealización romántica, a veces contundentes y valientes, en otras vulnerables y conmovedoras, han estremecido a personas de todo el globo, trascendiendo más allá de la relación normal de artista / fanático.

Y el domingo 16 de diciembre, a las 16 horas, Karol Sevilla se presentará en Gran Arena Monticello. La actriz y cantante mexicana protagoniza la serie “Soy Luna” de Disney Channel, y ahora llega a Chile con su tour “Que se pare el mundo”. La artista además es youtuber y tiene un gran éxito en las redes sociales, donde posee más de 607 millones de visualizaciones de sus vídeos, además de 8,5 millones de seguidores en Instagram, consagrándose como una de las influencers más importante de Europa y Sudamérica.







Museo Regional de Rancagua

Hasta el 30 de diciembre puede ver una nueva exposición temporal en Estado Nº 685. “Estela del tiempo” es el título de la exhibición, perteneciente al escultor rancagüino Carlos Vargas. La muestra incluye esculturas en piedra, madera y fierro, y se inspira en la montaña, entendida como ámbito poético y referente energético. La propuesta intenta referirse a su fuerza vital, a través de un lenguaje abstracto y no restringido a la representación formal estricta. En la construcción de las macroestructuras de montaña se devela un tiempo extenso, por su vasto desarrollo casi invisible a ojos humanos, pudiendo vislumbrar lejanas eras, representadas por relieves, sorprendentes frisos, y singulares estructuras que se descuelgan ingrávidas en las laderas.







Coral Gaudium en Población Rancagua Sur

Tras inaugurar el Ciclo de Villancicos en la Plaza de Rancagua, en una actividad organizada por el municipio local, la Agrupación Coral Gaudium dará una nueva presentación en la ciudad. Aquello ocurrirá el domingo 16 de diciembre, después de la misa en la Capilla de Población Rancagua Sur. Pese a sus continuas participaciones en eventos efectuados en la capital regional, el director de la entidad, Eduardo Torres, expresó que debido al escaso apoyo que reciben, a pesar de constituirse en un espacio de desarrollo para los adultos mayores y cultores del quehacer coral, han decidido dejar de representar a la comuna para poder hacer sus labores en nombre de otro lugar que los acoja y respalde.







Ciclo Documental en Avenida Cachapoal N°90

Este sábado 15 de diciembre, a las 16 horas, comienza un nuevo ciclo de documentales en Biblioteca Eduardo de Geyter de Rancagua, ubicada en Cachapoal N°90. La iniciativa tendrá lugar los sábados 15 del presente mes, como también el 5, 12, 19 y 26 de enero, costando el ingreso $1500. En cada encuentro, observarán algunos de los más recientes y destacados trabajos internacionales en este formato. La actividad arranca con “Caras y Lugares”, una inspirada colaboración entre la directora francesa Agnès Varda y el artista urbano y fotógrafo JR (Jean René), conocido por sus enormes intervenciones gráficas en las calles y tejados de diversas ciudades del mundo. La cinta estuvo nominada a los Oscar y también ganó múltiples premios.







Danza en el anfiteatro del Hospital Regional

“Te regalo mi danza” se llama el espectáculo que este viernes 14 de diciembre, a las 18 horas, se tomará el anfiteatro del Hospital Regional de Rancagua. El evento pretende estar plagado de diversidad y encanto, surgiendo bajo el alero de la Mesa Regional de Danza, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la Región de O’Higgins. El objetivo es promover el acceso a este tipo de iniciativas, en diferentes sectores de esta parte del país. En ese contexto, en la ocasión se presentarán la Academia de Danza Ana María Palominos, Michely Corral Danza Árabe y Alma Latina Folclore Latinoamericano. El ingreso es con invitaciones, las cuales pueden ser retiradas en Mujica N°0249.







Feria de la Cultura Colchagüina en Santa Cruz

La Gobernación de Colchagua, invitan a asistir este sábado a la Feria de la Cultura Colchagüina. La actividad se efectuará en la esquina de calle San Martín con Las Toscas. Financiada por el Fndr, la instancia contempla la exhibición de productos elaborados por artesanos colchagüinos y una muestra de productores de la provincia, pertenecientes al programa Prodesal de INDAP. También habrá música en vivo, destacando la presentación de la banda instrumental del Regimiento 19 de Colchagua y al ganador del Festival Provincial de la Voz del Adulto Mayor Víctor Muñoz.





