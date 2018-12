En Rancagua: Colegio ÑikemnMontessori busca enseñar con amor e integración

Elestablecimiento educacional que atiende a niños que van desde el jardín hastacuarto medio, es una nueva propuesta para las persona que quiere educar a sus hijos con mayor libertad y superponiendo el crecimiento personal.

El colegio ÑikemnMontessori es una nueva propuesta de educación para los niños, nace al alerodel jardín Pehuen, que ya lleva más de 10 años inculcando los valores delealtad, compañerismo, amistad y respeto por la naturaleza a sus pequeños.Este año elestablecimiento educacional abre sus matriculas desde kínder a cuarto medio envarios niveles que no tienen más de 25 alumnos por grupo.

Con una enseñanza personalizada y enfocada en potenciar las capacidades y habilidades individuales de cada estudiante. Su sostenedora y representante legal, Carolina Jofre explicó que decidió crear el establecimiento porque veía que sus pequeños niños, en su mayoría, debía emigrar a colegios con educación tradicional, donde no podían potenciar sus habilidades y eran estresados con muchas evaluaciones y tareas. “Un día llego una mama de un ex alumno diciendo que en el primer día de clases a su hijo le hicieron bullying, esto sumado a las múltiples noticias de violencia, me decidí a crear el colegio, para como forma de poner mi granito de arena y cambiar la educación de algunos niños de Rancagua”.

La sostenedora explicó que en el colegio ubicado en Avenida Cachapoal 335 de Rancagua, no hay notas constantemente, sino que se realizan cuatro exámenes libres al año, para los cuales los estudiantes se preparan siguiendo las temáticas del ministerio de educación, pero sin las presiones de tareas, ni pruebas de conocimientos estrictos de memoria, “acá generamos aprendizajes significativos donde los niños aprenden haciendo. Ellos deciden lo que quieren hacer, pero no hacen, les entregamos herramientas de guía, tenemos disciplina y limites pero siempre con cariño”.

En el Jardín Pehuen se atienden a niños de 1 año y medio a tres años. Mientras que el Colegio Ñikemn Montessori van niños de grupos de tres años, en la primera etapa niños de tres a seis años, en el taller 1 de seis a nueve, en el taller 2 de nuevo a 11 años, en el taller 3 de 11 a los 14 años, y finalmente de los 14 a los 17 años. “La idea es que en cada nivel se genere una mini sociedad, con niños de diversas edades, así los más pequeños aprenden de los mayores y viceversa, como se hace en los trabajos actuales donde hay personas de varias edades que deben resolver conflictos y trabajar en conjunto” explicó la sostenedora. En el recinto educacional también se trabaja la integración y donde se atienden a niños con Autismo, Asperger, síndrome de Down, con capacidades diferentes, problemas de aprendizaje, entre otros. “Esta es una escuela que motivará las habilidades individuales, utilizando el método Montessori, por ello que también tenemos diversas actividades recreativas que aumentan el aprendizaje de los estudiantes como cocina, taller de artes,pintura, teatro, deporte, baile e inglés. Todo esto con las áreas de conocimientos básicas como matemática, vida practica, castellano, sensorial,ciencias, y biología.

Más informaciones en www.pehuenmontessorirancagua.cl

Algunas características del método Montessori

Respeto al ritmo individual de cada niño

Libertad de elección (tanto de la actividad a escoger como de la duración)

Libertad de movimiento

Aprendizaje por medio de la experiencia

Autocorrección

Fomento de la autonomía y la independencia tanto física como psíquica.

Preparación del adulto y del ambiente.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios