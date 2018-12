En Santa Cruz zanjan polémica por la supuesta “doble militancia” de Cristian Ogalde

El mandamás de la SADP que controla a los Unionistas, Cristian San Miguel, apuntó que el empresario de futbolistas está dedicado cien por ciento a Magallanes, ya que las acciones que tenía en Santa Cruz las traspasó.



Pitazo final en San Vicente de Tagua Tagua y los festejos no se hicieron esperar. Pero, de inmediato hubo polémica. Cristián Ogalde, actual presidente de Magallanes, estaba en el estadio y festejó junto a los directos de Santa Cruz y también junto al plantel de jugadores.



El actual mánager de Claudio Bravo fue el que puso los dineros para la participación Unionista en Segunda División (temporada 2015-2016), pero con el paso del tiempo, dejó al conjunto de la calle Claudio Cancino y puso todas sus fichas en la Academia (inicios de 2018). Eso sirvió para que, San Marcos de Arica, elenco que descendió desde Primera B, levantar la voz indicando que el cuadro que adiestra en cancha Osvaldo Hurtado no podría disputar la serie de plata del fútbol chileno al ser del mismo dueño.



Los directivos santacruzanos, claro está, niegan absolutamente la “doble militancia” de Ogalde, hecho que aclararon el fin de semana en diálogo con El Rancagüino.



El presidente de la SADP que controla a Santa Cruz, Cristian San Miguel, toda la discusión mediática de la semana “fue una polémica sin fundamento, sin investigación. Ponen de presidente a Andrés (Alvarado), soy yo. El presidente de Magallanes es otra persona y colocan al hermano (de Ogalde)”.



Es más, el también ex director de TV, comentó que el agente asesoró al club durante esta temporada y que “Cristián está dedicado a Magallanes” y que todas las acciones que poseía en el club, “las traspasó todas”.

Por eso, San Miguel recalcó que Cristián Ogalde “fue parte del proyecto inicial, cuando acá no había nada”, y que “nosotros, con el directorio y la gente de acá de Los Vascos, estamos a cargo del club”.

TRAMITES Y MÁS TRÁMITES

Con Deportes Santa Cruz campeón de la Segunda División y con la Primera B en la mira, el directorio de la institución está trabajando rápido, y contra el tiempo, para poder adecuarse a la normativa de la categoría superior.



En ese sentido, San Miguel puntualizó que “la alegría nos duró como un día, ya que tuvimos que hacer todos los trámites con la ANFP, todo lo que se nos viene, el libro de cargos”.



Además, aseguró que lucharán por que los 3.1 millones de dólares que se debe entregar a cada club (de Primera A y Primera B) por la venta del CDF al grupo Turner lleguen a las arcas unionistas, ya que existe un limbo respecto a qué club, si ellos o San Marcos de Arica, es el que tiene que recibir tal cantidad de dinero. “Estamos averiguando, vamos a dar la pelea con lo que nos corresponde”, dijo.



Finalmente, Cristian San Miguel manifestó que este 2018 fue para ellos muy exitoso, más cuando “cuando uno trabaja bien, los procesos y los cumple, uno tiene que tener fe al proyecto que armó. Siempre dije que este equipo iba a dar la sorpresa, que íbamos a ser campeones”.

Y que, pese a la baja recaudación -por entradas vendidas- durante el año, están con todo al día con el plantel, ya que “los jugadores no tienen ningún problema. Los principal es tenerlos bien, porque si no cumplíamos con ellos, no les podíamos exigir”.

