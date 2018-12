“Política del pañal”, desde una idea local a una política nacional

Política Nacional del Pañal

Senador Letelier: “Este es un logro desde O’Higgins para el país”

Una iniciativa que surgió desde la comunidad y de un dirigente social, en la que trabajaron distintos estamentos sociales finalmente terminó en una Política de Salud que tendrá impacto nacional, para miles de familias en Chile.

Más de 400 personas llegaron al Teatro Regional de Rancagua, para participar en la Jornada Regional donde se difundió una de las Políticas sociales de mayor relevancia aprobadas en el marco del debate del Presupuesto 2019: la Política Nacional del Pañal, la cual permitirá la distribución gratuita de pañales, para adultos mayores no autovalentes, personas en situación de discapacidad que lo requieran, como también para aquellos que sufran la condición de incontinencia, a partir del próximo año.

Dirigentes de clubes de adultos mayores y de Unidades Comunales de estos mismo grupos, representantes de organizaciones de personas en situación de discapacidad, alcaldes, concejales, dirigentes sociales de la Región y la Seremi de Desarrollo Social de O’Higgins, Mónica Toro, fueron parte de quienes dieron vida a un encuentro que tuvo como objetivo no solo difundir esta nueva Política Nacional de Salud, sino que también conocer los siguientes pasos que deberán generarse para que esta llegue a puerto exitoso para sus beneficiados.

“Tenemos que entender que en este proceso de ejecución vamos a tener problemas. Estamos partiendo de cero. Necesitamos dimensionar, por ejemplo, cuántas personas requerirán efectivamente este apoyo. Los Centros de Atención Primaria deberán generar un registro real de adultos mayores, personas en situación de discapacidad o de mujeres y hombres, en situación de incontinencia; porque si bien hay algunos programas que están dirigidos a estos grupos, no existe un catastro que agrupe a todos y cada uno de ellos. Y, en ese sentido, será fundamental el trabajo de los municipios, de las organizaciones civiles y de las autoridades involucradas”, sostuvo el Senador Letelier en su presentación de esta Política en este Encuentro Regional.

Del mismo modo, el Senador por la Región de O’Higgins, indicó que, la Política Nacional del Pañal marcará un antes y un después en cuanto la aprobación de una política con elementos de seguridad social enfocada en la necesidad existente entre quienes serán los grupos beneficiados. Del mismo modo, agregó que no sólo se trata de un proyecto que se hará cargo de un tema de salud, sino que “entregará dignidad a nuestros hombres y mujeres que lo requieran”. Al mismo tiempo, recalcó que este es un apoyo “fundamental”, especialmente para quienes, mes a mes tienen que lidiar con altos costos en las compras de pañales, para algunos de los cuales representa hasta más del 50% de sus ingresos.

“No nos olvidemos que tenemos miles de adultos mayores que hoy reciben una pensión básica solidaria; es decir, que viven con solo $120 mil. Y muchos de ellos deben gastar $60 mil o más para cubrir esta necesidad que para ellos es absolutamente básica. Lo mismo ocurre para aquellos que tienen a su cuidado una persona en situación de discapacidad, quienes sin duda alguna deben cubrir altos costos no solo en pañales, sino que en una serie de otros insumos y medicamentos. Para todos ellos, este es un gran aporte y por eso, requerimos de la voluntad y el trabajo de todos los actores para que su ejecución se realice como corresponde”, señaló Letelier.

Desde una idea local a una política nacional

Hace más de 6 años, Alejandro Solís, el dirigente vecinal y de club de adulto mayor de la localidad de El Tambo, ubicada en San Vicente de Tagua Tagua planteó al Senador Juan Pablo Letelier, una idea que buscaba ir en apoyo de miles de adultos mayores que requerían del uso de pañales, especialmente para quienes no eran autovalentes. La propuesta de Solís surgió tras cuidar a sus padres y suegros postrados.

A la iniciativa ciudadana se sumó el Senador Letelier, quien impulsó la “Campaña Nacional del Pañal” realizada en la Región de O’Higgins, en la que participaron autoridades comunales, dirigentes sociales y comunidad, la cual resultó en más de 50 mil firmas que se entregaron al Ministerio de Salud. Desde entonces, el legislador propuso lo que denominó como la “Política Nacional del Pañal”, en cada discusión de presupuesto de la nación. Pero, no fue hasta este año que, tras el acuerdo de senadores de oposición con el ejecutivo, en el marco del Presupuesto 2019 se logró humo blanco, donde se aprobaron $1 mil millones, para lo que será una Política Nacional de Salud que sellará un arduo trabajo local, con impacto nacional.

En el marco de la aprobación de esta inicitaiva, Solís destacó que “la entrega gratuita de pañales por parte del Estado a adultos mayores, en condiciones de postrados y discapacitados es de impacto nacional. No es solo la entrega de pañales, se entrega calidad de vida, se entrega un ahorro significativo para las familias que viven cuidan de ellas. Durante años he dado la lucha por mejorar las condiciones del grupo etáreo al cual pertenezco, muchas ideas planteadas no han sido consideradas y duermen en el cajón de algún escritorio. Me doy por satisfecho con este logro y agradezco en la persona del Senador Letelier, a todos los actores que participaron para hacerla realidad. Por fin cayó uno de ellos en tierra fértil”.

La Seremi de Desarrollo Social de O’Higgins, Mónica Toro -quien antaño participó, activamente, de la Campaña Nacional de Pañal, en su calidad de Dideco de la Municipalidad de Rancagua- aplaudió el resultado de esta medida. “Hoy es un día para estar contentos como Región, porque sin duda el empoderamiento de nuestros dirigentes nos lleva a estos resultados y la voluntad política también, de nuestras autoridades, que tienen sensibilidad y logran captar las necesidades de las personas y poder llevarlo a una política pública. Sabemos que es una necesidad sentida, que muchas veces en los municipios veíamos las redes y tratábamos de darles dignidad a las personas que tenían esta necesidad de contar con pañales para quienes estaban postradas y que tenían algún tipo de incontinencia. Hoy día vemos un avance y vemos que les estamos dando dignidad a nuestros adultos mayores y nuestros discapacitados”, comentó la autoridad.

De esta forma, se da paso a la difusión y ejecución de una Política que viene a prestar un apoyo fundamental para miles de chilenos y chilenas. Una medida que, además, deja en evidencia los resultados exitosos que son posibles de lograr, cuando se unen esfuerzos reales entre la comunidad civil y sus autoridades.

