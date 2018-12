Requiem de Mozart

Señor Director:

A través de las páginas del diario que UD. Dignamente dirige y tambié por la radio, me he enterado de la interpretación del Réquiem de W.A. Mozart, K.V. 626 en el teatro regional el próximo 21 de diciembre.

Cualquier persona, medianamente informada sabe que un réquiem es una misa de difuntos. Mi pregunta: Si estamos en pleno periodo navideño, ¿cómo es posible que justo tres días antes de la fiesta gozosa que celebra el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, se invite al público a la interpretación de una obra fúnebre?. Conozco el Réquiem de Mozart, sin que sea mi Réquiem favorita (prefiero a Jean Gilles y a André Campra) Pero no para escucharlos en Navidad. Desgraciadamente aquí hubo un desacierto en la programación. Y no es por escazes de repertorio. Bach escribió 42 cantantas de navidad, sin contar su Oratorio de Navidad (set de seis cantatas) y su estupendo Magnificat. Haendel nos dejó su oratorio El Mesías y en música de cámara están los bellísimos concerti da Chiesa, de Corelli, Geminiani, Carissimi, Benedetto Marcello, Stradella, etc, etc.

Dice el sabio; “todo tiene su tiempo…”Navidad no es un tiempo para escuchar el patético Dies irae, ni asomarnos al misterio de la muerte, de la tumbay del juicio. Magistral es el Réquiem de Mozart pero del todo inapropiado para celebrar el misterio de la Navidad cuando “florece la Vara de Jessé, aparece nuestro Emmanuel, toma nuestra humanidad y se ha hecho un Niño amoroso”. Si el Réquiem se pensó como un aporte navideño en el marco de lo clásico, qué lástima. No se celebra el nacimiento de la Vida con una misa de difuntos.

Mario Noceti

Comparte esto:

Tweet



Comentarios