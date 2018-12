Despido de dos profesoras: Comisión del senado pedirá a rector de UOH a asistir a sesión especial

En el día de ayer las docentes fueron a exponer su situación ante las sesiones de las comisiones de Mujer e Igualdad de Género de la cámara de diputado y senado. En ambas denunciaron que la universidad regional incurrió a diversas faltas administrativas al desvincularlas y que “despidieron a dos feministas”.

Ya hace varios días se puede observar en las paredes de la Universidad de O´Higgins diversas pancartas con la petición de la reintegración de las investigadoras Vania Figueroa y Karina Bravo a quienes la UOH no les renovó sus contratos como docentes del Instituto de la Salud. La causa, según la institución, fue su baja productividad en el ámbito de la investigación. Razón que las investigadoras niegan y señalan que el despido es producto solamente de un machismo oculto ya que son parte de la red de Investigadoras de Chile y que “sus desvinculaciones son una consecuencia de las denuncias que van a proteger los derechos de las mujeres” describió Adriana Bastías en la presentación que realizó de las afectadas en la comisión de Mujer e Igualdad de Género de la cámara de Diputado y Senado, realizado en la tarde de ayer en Valparaíso.



Ambas docentes tienen adjudicados proyectos de investigación con fondos estatales, que estaban todavía en ejecución, por lo que las medidas de la casa de estudio fueron sorpresivos para Bravo y Figueroa, las que denunciaron ante los diputados y senadores que la Universidad no siguió protocolos administrativos correctos en sus desvinculaciones, señalando que “los informes de evaluación los generaron personas a las cuales la investigadora Karina Bravo acusó de acoso laboral y que fueron sobreseídos en Noviembre, y en los cuales yo fui testigo”, agregó Figueroa.



Respecto al tema el Senado Juan Pablo Letelier, quien formó parte de la sesión especial de la Comisión de Genero e igualdad dela Mujer que expusieron las investigadoras de la Red, señalo que encuentra lamentable la situación, “creo que se han tomado algunas decisiones precipitadas al interior de la universidad, que se guía de ciertos marcos legales y se ve que hay una necesidad que se realice urgente un reglamento de evaluación, estos despidos son malos procedimientos administrativos en las vicerrectorías” .



El legislador manifestó que “en este caso hay procedimiento que no se ha respetado, no puede ser que una académica tenga conflicto de horario y que ella lo haya representado y no la hayan escuchado. No es posible que después de acusar a su jefatura de acoso con menos de 15 días terminado el sumario, se les esté desvinculando, y menos que la misma persona que fue acusada sea quien genere el informe de evaluación. Esto es incorrecto y debe hacerse lo más imparcial siempre”.



“No puede ser que no exista una instancia de apelación en una universidad estatal, yo atribuyo esta lamentable situación a que estamos frente a una universidad muy joven y donde los procedimientos administrativos no están suficientemente asentados”, agregó el Senador.

Finalmente Letelier agregó que “espero que exista la madures de las autoridades de la Universidad y que se revise el caso. En lo personal me produce un cierta vergüenza, ya que he apoyado incondicionalmente a la institución para su existo y que se produzcan este tipo de traspié, me entristece y espero que se rectifique. MI interés y compromiso es de apoyar la Universidad de O´Higgins en todos los planos y espero que eso no cambie con esta situación y se pueda revertir en el más breve plazo”.

Al finalizar la Comisión del Senado acordó volver a retomar el tema en enero del próximo año, donde se pedirá al Rector de la UOH Rafael Correa asistir a entregar sus antecedentes de las desvinculaciones de las investigadoras. Además se pedirá al ministerio de educación y Superintendencia del ramo información sobre el debido proceder administrativo que debería actuar en la casa de estudios de la región de O´Higgins para realizar las desvinculaciones de sus académicos.

