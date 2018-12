Fiscalizan servicios de buses que inician giras de estudios

La invitación es a que los apoderados se preocupen previamente de las condiciones y permisos de los buses.



Fernando Ávila Figueroa



En el marco de lo que es la prevención, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) Rancagua en conjunto con fiscalizadores del Ministerio de Transporte, hicieron un llamado a exigir el cumplimiento de medidas de seguridad, documentación y requisitos necesarios de los buses que estén a cargo de realizar giras de estudios.

Al respecto, el jefe de la SIAT, capitán Daniel Andrade Barriga, recordó que diciembre es el mes donde la mayoría de escolares y universitarios planean viajes para celebrar la finalización del año académico y el inicio de las vacaciones de verano. Sin embargo, es importante tener presente la importancia de elegir los medios de transporte adecuado para el destino y que estos cumplan con las medidas de seguridad necesarias.

Dentro de este contexto, añadió el capitán de Carabineros, es relevante tener presente ciertas medidas de seguridad y conductas de autocuidado que los padres deben entregar a sus hijos para evitar hechos que posteriormente se convierten en noticias lamentables. “Es importante que los padres, cada vez que sus hijos planifiquen las giras de estudios o paseos de fin de año, además de preocuparse de las actividades que van a realizar, pongan atención a cuál será el bus que va a llevar a los alumnos, si estos cuentan con todo los permisos y con la licencia correspondiente”.

Agregó que “en muchas ocasiones hemos leído en la prensa o escuchado en los medios de comunicación, que cursos completos de establecimientos educacionales durante sus paseos de fin de año, se han visto involucrados en trágicos accidentes de tránsito. En algunos casos, porque el bus que contrataron para su gira estudiantil no reunía las condiciones técnicas o bien, porque sus conductores carecían de pericia, no conocían la ruta, o no tenían la licencia de conducir respectiva”, manifestó en jefe de la SIAT.



Finalmente, el capitán Andrade recomendó en caso de contratar buses, es necesario verificar documentación, revisión técnica del vehículo, permiso de circulación y seguro obligatorio, además de verificar que la licencia del chofer sea la que corresponda y que esté al día. Si el viaje dura más de cinco horas, exigir dos conductores que conozcan la ruta, además es importante hacer un llamado a los apoderados que soliciten las fiscalizaciones por parte del Ministerio de Transporte o la SIAT de Carabineros.

