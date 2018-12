Bajo la consigna “Con Javiera en la memoria”, en alusión a Javiera Neira, niña de seis años asesinada en 2005 al ser lanzada por su padre Alfredo Cabrera desde un séptimo piso, la red busca quiere generar conciencia sobre el tema.

Red chilena contra la violencia hacia las mujeres busca establecer el “Día Contra el Femicidio” el 19 de diciembre, esto en conmemoración a la pequeña de seis años, llamada Javiera Neira, lanzada por su padre desde un séptimo piso. Para ello un grupo de Rancagua de la Red entregó información en el día de ayer sobre la violencia de género en la Plaza de Los Héroes de Rancagua.



“Es importante establecer este día para visibilizar que existen los asesinatos de mujeres por causa de su género y el 19 de diciembre se ha consagrado como una fecha emblemática en Chile, porque ese día, hace trece años, un hombre asesinó a su hija para castigar a su madre.

Alfredo, el femicida, asesinó a Javiera porque podía hacerlo, porque era mujer y porque a través de ese acto le hacía el peor daño a Claudia, su madre. Este acto representa en sí mismo el femicidio y el castigo femicida y es a su vez una clara expresión de la cosificación e inferiorización de la mujer al punto de sentir que tienes el poder para anularla”, manifiesta Daniela Cáceres, socióloga, doctoradanda y activista de la Red Rancagua respecto a la instauración de esta fecha, agregando que “es necesario instalar un día como este porque, si bien, las mujeres feministas interpelamos al Estado para que se haga cargo y no promueva la impunidad en estos crímenes, también interpelamos a la sociedad porque el reconocimiento legislativo no sirve de nada si no hay reconocimiento cultural, y si en la sociedad se siguen promoviendo valores, creencias y representaciones de género que generan una imagen inferiorizada de la mujer, el camino legalista no tiene fortaleza ni genera impacto”.

Por su parte Claudia Neira, activista feminista y madre de Javiera, señaló que “nosotras hemos reconocido cuatro razones por que deberían derivarse de la instauración de un día nacional: Reconocer el femicidio como un crimen de odio contra las mujeres en un sistema patriarcal, presionar cambios legislativos y culturales a través de cambios en la ley y de las políticas públicas, dignificar la vida de las víctimas de femicidios y sus familias y reivindicar las luchas y resistencias feministas y su impacto por ejemplo en el juicio de Javiera”.



En Chile, la legislación referente a femicidios se encuentra normada desde el 2010 en la Ley de Femicidio (N°20.480), la cual establece que un femicidio se cataloga como tal cuando es perpetrado por quien es o ha sido su esposo o conviviente . Esta normativa chilena instaura que el perpetrador del delito obtendrá sanción similar a la del parricida, la cual va de los quince años y un día, hasta presidio perpetuo calificado.

Desde el 2010, año en que se dictó la Ley 20.480, la cual tipifica el femicidio, se han contabilizado, según datos de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, diecisiete asesinatos de mujeres en la Región de O’Higgins. En tanto, en promedio, a nivel nacional, el número de estos crímenes, asciende a 54,8.

No obstante, es relevante es mencionar que la cifra oficial difiere de la entregada por la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres: al contabilizar los femicidios según los datos entregados por Sernameg, se establece un promedio de 39,44, mientras que, según números de la Red, esta cifra asciende a 54,88 . Entonces, ¿por qué la diferencia? pues porque para el Estado, algunos crímenes no son considerados femicidio, debido a la legislación vigente. Es así como quedan fuera casos como el de Javiera Neira (castigo femicida, asesinato de un padre hacia una hija), el de Antonia Garros (suicidio femicida) o el de Gabriela Alcaíno (violencia en el pololeo).

“Es importante ampliar la figura del femicidio en Chile, principalmente porque a la mujer no se le protege por ser mujer, deuda histórica que ha sido reconocida por múltiples fuentes del derecho en el marco de los derechos humanos de las mujeres, sino que más bien se le protege en ciertos tipos de relaciones de pareja que están asociados a la representación de la mujer en su rol histórico, en el marco de una familia o una protofamilia y en el espacio doméstico”, expresó Daniela Cáceres.

