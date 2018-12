O’Higgins pone de pie a 65 pacientes beneficiados con operación de caderas

En la cita, el intendente regional adelantó que el programa tendrá continuidad y comprometió mil millones de pesos en total para su ejecución, que permitirá operar a más de 300 personas, que se sumarán a las ya tratadas este año.



“Esta operación me cambió la vida totalmente, la recuperación ha sido muy rápida y al tercer día en el Hospital ya me tenían caminando, un cambio de 360 grados al tiro. Volví a vivir”, comentó con José Alfredo Fuentes, del sector de la Hijuela del Medio de Coltauco, quien es uno de los 65 pacientes con artrosis a la cadera que fueron operados gracias al programa piloto “Proyecto de Resolución de Listas de Espera No Auge Cirugías Prótesis Cadera, Región de O’Higgins 2018”.



El “Pollo Fuentes” hasta el mes de octubre formaba parte de la lista de espera de pacientes que necesitaban de manera urgente una operación a la cadera por sufrir por años artrosis severa y no podía optar a ella por no contar con la edad de 65 años, lo que llegó a su fin luego que el Gobierno Regional de O’Higgins realizara una alianza con la Fundación Levantemos Chile, para financiar el programa que en esta primera etapa benefició a 65 pacientes con un costo de 200 millones de pesos.



El convenio contempla que la Fundación será la encargada de la ejecución del proyecto, de la adquisición de las prótesis y del pago de los equipos médicos, mientras que el Hospital Regional Rancagua facilitaría los pabellones, los días camas y la rehabilitación de los pacientes post cirugía, mientras que el Servicio de Salud O’Higgins actua como contraparte en la ejecución del proyecto, definiendo el listado de pacientes a ser intervenidos.



A sus 50 años, José hoy está viviendo una nueva vida alejada de los dolores que lo acompañaron desde temprana edad, cuando le diagnosticaron artrosis “Ya me puedo sentar correctamente y los dolores ya no están” contó.



Casado hace 28 años con María Victoria Zúñiga, reconoce el apoyo de su esposa en el proceso desde su enfermedad hasta su actual rehabilitación, quien debió asumir el rol de jefa de hogar.

UN PROYECTO QUE CAMBIÓ LA VIDA DE LOS PACIENTES

Su historia es una de los primeros 65 pacientes -40 mujeres y 25 hombres- que fueron operados gracias al “Proyecto de Resolución de Listas de Espera No Auge Cirugías Prótesis Cadera, Región de O’Higgins 2018”, lo que demuestra el éxito del programa que busca entregar la ayuda necesaria para llevar una vida normal. Fue este hecho el que reconoció el Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices, junto al Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer quienes encabezaron un reconocimiento a Desafío Levantemos Chile y al Consejo Regional por su aporte a la salud, específicamente en las operaciones de caderas.

“Hoy es un día de celebración para la región, para la Dirección de Salud y para el Hospital, porque ellos han recogido las necesidades más sentidas de la gente de la región, los pacientes que están en lista de espera, con dolor, con poca capacidad para moverse y junto con el Core, el Intendente y Desafío Levantemos Chile, hicieron un proyecto que ha permitido cambiarle la vida a los pacientes con operación de caderas con lo que han recuperado su movilidad y hacer una vida normal”, sostuvo el Ministro de Salud, Dr. Emilio Santelices.



Y es que Fundación Desafío Levantemos Chile, a través de su área de salud desarrolla este operativo sin precedentes a nivel nacional abarcando las listas de espera para pacientes con artrosis de cadera menores de 65 años. En la cita, el coordinador nacional de la entidad Camilo Rozas destacó los alcances del proyecto y su positivo impacto en los pacientes que deben esperar años para acceder a una intervención especializada en salud.



Mientras que el Intendente Regional Juan Manuel Masferrer sostuvo “contento, porque se termina una etapa, este es un proyecto piloto donde pudimos beneficiar a 65 personas que llevaban esperando años en la región por una operación de caderas, esto es producto de un trabajo de una alianza público-privada con la fundación Desafío Levantemos Chile y el trabajo de los equipos médicos que nos han podido hacer llegar a estos exitosos resultados”.



La autoridad regional además detalló que en esta primera etapa se invirtieron 200 millones de pesos, y para continuar se inyectarán 800 millones más al proyecto “vamos a realizar una inversión total de mil millones de pesos”, afirmó el jefe regional.



De esta forma el programa tendrá una segunda y tercera etapa que se realizará los años 2019 y 2020, recursos que permitirán operar a más de 300 personas.

