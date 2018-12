O’Higgins: ¿Y los refuerzos?

Los celestes solo suman a Paulo Magalhaes como nueva incorporación. A falta de poco más de dos semanas para el inicio de la pretemporada, aún no hay confirmación de más nombres para la temporada 2019.

Ricardo Obando

En 17 días comienza la pretemporada 2019 en O’Higgins de Rancagua, y aún no hay mayores novedades respecto a los refuerzos para la nueva versión del conjunto rancagüino.



Mientras los otros equipos de la Primera División suman y suman elementos, los celestes pareciera se están quedando atrás en el mercado de verano.



Con Paulo Magalhaes como el único nuevo integrante del grupo que comandará Marco Antonio Figueroa, más la renovación de Albert Acevedo, las altas siguen siendo escasas en comparación a las altas.



Es más, uno de los nombres que era vinculado a la escuadra rancagüina se queda finalmente en la capital. Matías Campos López, delantero y que aparecía en el radar ohigginiano, jugará en la Universidad de Chile.

Del resto de elementos que han sido citados en estos días, nada concreto. Ni Gonzalo Velázquez (paraguayo), ni Carlos Lobos, César Fuentes, Jean Paul Pineda, Juan Carlos Gaete, Isaac Díaz y otros, nada de nada. Es más, del que sí se tuvo noticias, pero no de las que se querían, es de Julio Barroso. El defensor central, campeón con los celestes en 2013, buscan renueve a la brevedad en Colo-Colo, ya que Mario Salas -nuevo DT- lo pidió. Por eso ayer, los directivos del conjunto albo, puntualizaron que la continuidad de Barroso es prioridad. Es decir, un nombre menos a la lista de probables elementos a no ser que el jugador se mantengan en su posición y no firme un nuevo vínculo.



Ahora bien, sobre Lobos y Fuentes, la determinación de salida a préstamo adoptada por el anterior técnico de la UC, Beñat San José, quedó en foja cero debido a la renuncia del español. Por eso, una vez que se confirme a un nuevo estratega (Alfredo Arias), se ratificará o no si sus opciones de venir a Rancagua son concretas. Además, en el caso de Lobos, salió al baile Deportes Antofagasta, cuadro que tendrá competencia internacional en 2019.



Recordemos que, de la temporada 2018, no seguirán en la institución: Matías Vera, Nicolás Mazzola, Nicolás Oroz, Pablo Calandria, Pedro Muñoz, Agustín Gutiérrez y Juan Carlos Espinoza. Mientras que, partirían a préstamo tanto Raúl Osorio como Bastián San Juan. Por su parte, tanto Gustavo Gotti como Brian Torrealba, que regresan tras sus pasadas por Unión San Felipe y Rangers, serían evaluados por Figueroa con el fin el fin de sumarlos al plantel.

DINEROS DEL CDF

Según se comentó ayer, este viernes los clubes de la Primera A y Primera B, recibirán los 2.9 millones de dólares correspondientes a la repartición de los dineros por la venta del Canal del Fútbol.



En ese sentido, O’Higgins, como las otras 31 instituciones, tendrá en su cuenta bancaria los 2.045 millones de pesos. ¿En qué se invertirá? Esa determinación pasa única y exclusivamente por parte de la familia Abumohor, controladora del club.

Comentarios