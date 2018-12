Seis jugadores del Capo de Provincia encabezan la nómina final de La Roja Sub-20

Ayer, el DT Héctor Robles entregó la lista de los jugadores que buscarán llegar a lo más alto del certamen internacional que se disputará en Rancagua, Curicó y Talca.

Ricardo Obando

Listo. Los meses de trabajo y entrenamiento constante buscando a los mejores futbolistas para conformar la nómina final de La Roja sub-20 dieron su veredicto definitivo. Ayer, el DT Héctor Robles, entregó la lista definitiva de los 23 deportistas que integrarán el combinado nacional para el Campeonato Sudamericano “Juventudes de América” 2019.

En ese sentido, entre los convocados figuran seis jugadores de O’Higgins de Rancagua, y uno de ellos tendrá la oportunidad de actuar nuevamente en un torneo continental defendiendo los colores nacionales en los pastos de El Teniente.



El delantero Antonio Díaz es quien nuevamente estará en la cita continental, ya que en el Sub-17 efectuado hace no mucho, dijo presente con notables actuaciones, la que junto a la de sus compañeros llevó a Chile al Mundial de India 2017.



Junto al “Toño”, también están el portero Luis Ureta, el defensor Tomás Alarcón, el volante Matías Sepúlveda y los atacantes Matías Meneses y David Salazar. Es decir, son seis los elementos del “Capo de Provincia” que serán aún más “locales” en el torneo.



El resto de los convocados son los siguientes: Julio Borquez (Iquique), Cristobal Campos (Universidad de Chile), Esteban Valencia (Universidad de Chile), Lucas Alarcón (Universidad de Chile), Kennet Lara (Curicó Unido), Alex Ibacache (Everton), Vicente Fernández (Universidad Católica), Nicolás Fernández (Audax Italiano), Nicolás Díaz (Palestino), Víctor Méndez (Unión Española), Carlos Villanueva (Colo-Colo), Axl Ríos (Cobreloa), Ariel Uribe (Monarcas Morelia, México), Marcelo Allende (Necaxa, México), Matías Marín (Santiago Wanderers), Nicolás Guerra (Universidad de Chile) e Iván Morales (Colo-Colo).

ASÍ SERÁ EL CAMINO EN EL SUDAMERICANO

El combinado que dirige el “Choro” Robles integrará el grupo A del torneo junto a Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia. Mientras que, la otra serie (que se jugará en Curicó y Talca) tiene como protagonistas a Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú.



El Sudamericano, a jugarse entre el 17 de enero al 10 de febrero, contempla el siguiente calendario para La Roja: jueves 17 de enero, vs Bolivia; sábado 19 de enero, vs Venezuela; miércoles 23 de enero, vs Brasil, y; viernes 25 de enero, vs Colombia.



Después de eso, será el turno de la fase final que también tendrá acción en los pastos del Mundialista de calle Almarza y que tendrá amplia cobertura en El Rancagüino.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios