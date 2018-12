Entregan recomendaciones para evitar accidentes eléctricos en casa en fiestas de fin de año

Ximena Mella Urra





Por estos días, muchos de nosotros ya tenemos decorada nuestra casa. Sin embargo, no imaginamos el peligro que corremos si usamos adornos, luces eléctricas o artefactos afines que no estén debidamente certificados, sumándole a ello que sean erróneamente utilizados. Es por ello que la empresa CGE entregó información sobre los peligros y consecuencias que puede traer la deficiente manipulación de estos productos, así como el uso de artículos que no cuenten con garantía de calidad y certificación por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Estas recomendaciones fueron entregadas a la comunidad en un encuentro realizado estos días con los vecinos de Villa Costa del Sol, en el sector oriente de Rancagua. En la oportunidad, Juan Carlos Oliver, Gerente de Instituciones y Comunidad de CGE, señaló que las fiestas de fin de año son fechas en que el consumo eléctrico aumenta en los hogares. “Por eso queremos que la celebración sea segura y responsable, para evitar problemas y eventuales accidentes por la sobrecarga que podemos generar en nuestros hogares. La invitación es a tomar las precauciones y usar los artefactos eléctricos de forma adecuada”, indicó.

Además recalcó que la “challa metálica”, incluida en los confeti, al estar cerca de la red eléctrica, este papel con fibra de metal puede hacer contacto con el tendido y provocar interrupciones de suministro. Asimismo, se reforzó la conducción responsable para evitar accidentes que afecten a las personas, y que en ciertos casos generan importantes consecuencias en el suministro eléctrico cuando los vehículos chocan contra postes del alumbrado público.



El Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, estuvo presente también en este encuentro, asegurando por su parte que es muy importante crear esta cultura de compra y consumo responsable de la electricidad, “para pasar una Navidad felices y seguros y no lamentar accidentes”. La idea, concluyó, es fomentar esta campaña constante durante el año, “en estas fechas ya que el consumo estacional sube por estos días, por lo tanto se hace necesario reforzar las líneas de acción ante los peligros existentes”.

La anfitriona de esta reunión fue la presidenta de la junta vecinal Costa del Sol 1, María Eugenia Cruz, quien agradeció la visita de las autoridades para entregar esta información que sin duda ayudará a todos los vecinos. “Queremos que tomen conciencia de qué significa celebrar una Navidad Segura, sobre todo para cuidar nuestras casas, y que no se produzcan incendios que pueden terminar en una tragedia”, puntalizó.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios