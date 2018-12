Por el momento, no está contemplada una comisaría para el sector Poniente de Rancagua

-Además, el trabajar la prevención social del delito es una de las prioridades de la máxima autoridad policial en la región.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Conociendo la Región de O’Higgins se encuentra el nuevo Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Gonzalo Del Alcázar, quien asumió el cargo los primeros días de este mes proveniente de la Décima Segunda Región de Magallanes. Fue así como llegó hasta las dependencias de diario El Rancagüino con el fin de interiorizarse un poco más a fondo del acontecer regional.



Si bien la geografía, distancia y clima es muy diferente al sector desde donde proviene, sostuvo que cada región posee su particularidad, idiosincrasia y costumbres. “Acá existe una mayor población y más parque vehicular, sumado a lo extenso del territorio donde existe alto grado de ruralidad”.



En su andar ha podido conocer ciertos hechos policiales que se producen en este tipo de sectores, como lesiones o riñas con arma blanca, lo que muchas veces genera el consumo de alcohol. Junto a Fiscalía ya ha participado de una mesa de trabajo con el fin de que la comunidad pueda conocer una serie de medidas preventivas y evitar este tipo de hechos.

El general enfatizó que la comunidad debe denunciar los hechos delictuales, ya que el Sistema de Análisis Policial se construye con las denuncias que llegan a conocimiento de Carabineros, y sobre esa base se focaliza el trabajo, vale decir, “donde están ocurriendo los hechos, se confecciona un mapa y se establece dónde están ocurriendo robos o hurtos para entregar mayor presencia policial”.



Sobre la posibilidad de que Rancagua pueda contar con una nueva Comisaría en el sector Poniente, adujo que actualmente la Prefectura Cachapoal cuenta con seis Comisarías, lo que cree que es una cantidad importante. Esto hace que por el momento sea contraproducente pensar en otra Comisaría, ya que se debe contar con los recursos logísticos y humanos para poder funcionar. Por el momento la alternativa viable es el aumento de los patrullajes policiales sostuvo el jefe de la Sexta Zona, y no distraer a funcionarios en labores administrativas. “Un cuartel necesita vigilante, necesita una guardia, personal entrante y saliente noche, y una oficina comunitaria. Colocar una Comisaría no es solamente la vigilancia que va tener en ese sector, ya que también una cantidad de carabineros administrativos que no van a estar en la calle”, dijo.

La realidad de Carabineros como institución también es tema para De Alcázar, en especial los hechos ocurridos en la Región de la Araucanía. Pese a ello recalcó que en las otras regiones no ocurren este tipo de situaciones, por lo que los sucesos son focalizados en dicha Región, a diferencia de lo que pasa en el resto del país donde en su mayoría sólo ocurren situacionales policiales.

JUNTAS DE VIGILANCIA RURAL

Constantemente estamos informando de una serie de juntas de vigilancia, donde la lejanía de la población con algún Retén o Tenencia de Carabineros, hacen que la comunidad organizada se preocupe de la seguridad, junto a Carabineros.



En este sentido el General De Alcázar dijo que ya se ha interiorizado del tema, conociendo la función que cumplen con el fin de no extralimitarse. Recordó que todo ciudadano tiene la facultad de realizar una detención cuando ocurre o está en presencia de delito flagrante, o cuando alguien está siendo afectado de un robo y logra reaccionar, para luego colocarlo a disposición de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.



Es por ello que destacó que exista la necesidad de las personas de poder juntarse, y coordinarse con el fin de evitar ser víctimas de delitos, citando como ejemplo también las alarmas comunitarias, mejoramiento de luminarias, y ocupar espacios que se encuentran abandonados. “Estamos débil en la prevención social, nosotros hacemos la prevención situacional de lo que va ocurriendo y evitar que ocurra, o cuando ocurre llegar rápidamente, pero hay toda una prevención social en el ámbito de violencia intrafamiliar, el ámbito de drogas, en el ámbito de la conducción, que va de la mano con los proyectos sociales, que es la comunidad organizada con sus gobiernos comunales. Es ahí donde a nosotros nos falta fomentar y poner énfasis en estos proyectos desde esa forma prevenir y bajar el delito, no solamente con la presencia de Carabineros en las calles”, enfatizó.

PODER DE FUEGO

El año 2018 ha sido una constante el estar informando de una serie de hechos policiales donde delincuentes poseen un alto poder de fuego. Tiroteos, heridos a bala, incautación de armerías clandestinas y detención de proveedores de armas son sólo un ejemplo de lo antes descrito. Es por ello que el nuevo General adujo que lamentablemente se trata de un tema transversal a nivel nacional, donde muchas veces la comunidad ante el temor de ser víctima de un delito adquiere un arma de fuego sin estar capacitado para aquello.



La autoridad policial cree que este problema se produce también por la cercanía con la Región Metroplitana, donde entran y salen muchas personas con armamento clandestino o drogas. “Es un situación a la que nosotros le estamos poniendo control, pero no está la posibilidad instalada de realizar la cantidad de controles que uno quisiera. Tenemos que avanzar, controlar más delitos con armas de fuego”, sostuvo De Alcázar, quien no se mostró partidario de que la comunidad se arme sin tener los conocimientos de cómo utilizarlas, ya que el final resultan ser un peligro más para las familias.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios