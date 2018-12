Las novedades que tendrá el torneo de la Primera A en 2019

En el último consejo de presidentes de la ANFP de 2018, se aprobaron las bases de la competencia.

Ricardo Obando

La mayoría de los elencos de la Primera A comenzarán sus trabajos de pretemporada en los próximos días, y todos los cuerpos técnicos ya están en conocimiento de las bases del Campeonato Nacional 2019, instancia que hace algunos días tuvo la ratificación de las reglas para el año que se aproxima.



En el último consejo de presidentes que se realizó en Quilín, se aprobó el marco regulatorio del certamen que, tendrá algunas diferencias respecto al que ya se jugó, especialmente en lo que dice relación con la regla del sub-20.

LOS JUVENILES

Cambio significativo, sin duda. Si bien se mantendrá la norma de que jugadores de esta categoría sumen la mitad de la totalidad de minutos del campeonato (1.350), lo que varía es que, para 2019, podrán actuar como tales futbolistas de la generación 1998.



Es así que, tanto deportistas 1998 como 1999 pueden actuar como “sub-20”, pero no podrán ir en la citación dos años 98, no así como los 99 que no tienen límite.



En ese sentido, los clubes podrán optar por llevar dos año 99 o un 98 y un 99.

CAMBIOS DE CLUB

Otra de las modificaciones que tendrá el torneo 2019 pasa por la posibilidad de que jugadores puedan cambiar de club a mediados de año.

Este hecho, que durante 2018 no era posible, queda abierto para elementos que hayan actuado hasta 180 minutos (dos partidos) en las quince primeras fechas. Lo anterior, a solicitud del Sindicato de Futbolistas Profesionales, ya que hasta la temporada que recién culminó, no existía dicha opción de buscar mejores horizontes en medio de una temporada.

CLASIFICACIÓN AL CONTINENTE

Al igual que esta temporada, en la venidera serán ocho los elencos que tengan premio o pasajes para disputar torneos internacionales en 2020.

Respecto al tema, y tras las 30 fechas disputadas, se mantendrá el sistema de clasificación actual. Es decir, el primero y segundo (campeón y subcampeón) irán directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El tercero entrará a la ronda 1 del mismo certamen, y del cuarto al séptimo accederán a la Copa Sudamericana.



En tanto, el campeón de la Copa Chile también tendrá la posibilidad de ingresar a la fase 1 de la Libertadores.



Para este 2019, se zanjó una polémica. En las bases está contemplado que los clubes que ejercen de local deberán facilitar el campo de juego para el calentamiento de su rival, como así también que no podrán ejercer la localía en el estadio principal de su rival.

