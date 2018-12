Rancagüino radicado en Estados Unidos publica novela sobre romance en la Dictadura chilena

“Quise rescatar el significado del amor, la simpleza e inocencia”, explica Víctor Unda, autor de “La última noche de noviembre”.

Marcela Catalán

“La última noche de noviembre” se llama el segundo libro del rancagüino Víctor Unda, quien hace tiempo se encuentra radicado en Estados Unidos. De acuerdo con el autor, la novela fue publicada por Penguin Random House e incluso llegará a España. En sus palabras, el título aborda “la relación de amor entre Arturo y Alisa”. La historia se desarrolla “en medio de la turbulenta situación política y económica que vivía Chile en los años 70, es decir, durante la Dictadura de Augusto Pinochet.

Desde las primeras páginas, el lector es testigo de cómo la protagonista femenina es muy influenciada por su madre y la amiga de ésta, Madrid y la gitaba Abia, respectivamente. Ellas “llevan a cabo un macabro plan para terminar con la vida del joven”, pero no logran su objetivo y él debe cambiar de identidad, para intentar desenmascararlas.

“Es muy importante todo lo que pasó en Chile después del Golpe Militar, ya que sin memoria no hay futuro. Después de ver todo eso, quise rescatar el significado del amor, la simpleza e inocencia. Quiero demostrar que a pesar de lo horrible que fue ese tiempo, no se puede pasar de largo la existencia del amor”, comenta. De acuerdo con él, la trama se basa en un caso real y se demoró cuatro meses en redactar todas sus páginas, además de otros tantos en editarlas. “Diría que no tuve ninguna dificultad en su escritura. Cuando tengo una idea en mi cabeza, no dejo de seguir esa línea sistemática”.

El autor explica que cursó casi dos años Lenguaje y Español en la Washington State University, además de tener una maestría en Estudios Americanos y Literatura, y una Licenciatura en Sociología entregada por el mismo plantel.

“Despierto a las 5 de la mañana, tomo una ducha, preparo café y a las 5:30 comienzo a escribir. A las 8 me voy a trabajar al departamento de Horticultura y Bioinformática en la Washington State University. Durante el año, enseño tres clases de Management Information Systems en la Universidad de Irvine y Kansas”.

Si bien Víctor Unda se encuentra radicado en Estados Unidos, cada año visita su país de origen. De éste partió en 1991 con rumbo a Bolivia, donde estudió y trabajó para la Universidad Nur (ubicada en Santa Cruz). También laboró para la International Hope, Unicef, la Universidad Utepsa, y la Reforma Educativa, entre 1991 y 1998. Según comenta, plasmó sus experiencias en la nación vecina en la novela “Truquerio”.

La obra se desarrolla entre dicho Estado y el chileno, lugares en los cuales “se desencadenan los más temibles momentos de las dictaduras de los años setenta y ochenta”. No obstante, el amor y la felicidad siguen estando presentes. En el libro, que forma parte de una saga, un personaje “vive y escucha una serie de testimonios que lo conducen a subsistir en un ambiente de maldad, muerte, desesperación y desconcierto. De una u otra manera, su existencia es golpeada por los acontecimientos que le rodean”.

