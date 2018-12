Alcalde de Requínoa entregó canasta de Navidad a familias vulnerables de la comuna

Como ha sido costumbre durante su gestión edilicia, Antonio Silva Vargas, junto al Concejo Municipal, contribuyó a que familias con necesidades económicas y materiales de Requínoa pudiesen tener una noche buena.

El beneficio, que se entrega principalmente a usuarios del programa de Asistencialidad, consiste en una caja de mercadería (azúcar, sal, arroz, entre otros alimentos) que suple las necesidades básicas de cada familia, pero además, incluye diversos insumos relacionados a los festejos navideños, es decir, pan de pascua, galletas, bebidas y más.



“Para nosotros siempre va a ser importante ayudar a la gente de nuestra comuna, pero en estas fechas es especial porque todos quieren y merecen celebrar la Navidad y el Año Nuevo, sin embargo, muchas veces no pueden porque no tienen recursos, así que me pone muy feliz poder aportar a que estas familias puedan tener una celebración como corresponde”, comentó el alcalde, Antonio Silva Vargas.



Por su parte, Karen Poveda, encargada del programa de Asistencialidad del municipio, explicó que “son familias que han demostrado trabajar en su situación para salir adelante, se han comprometido con revertir las condiciones de precariedad que por momentos han debido enfrentar. Durante el año han tenido dificultades en temas de salud, económicas, entre otras, pero han luchado y aquí están sonriendo a pesar de todo”.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios