A 9 años del terremoto seguimos viviendo emergencias

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones



A casi una década del llamado terremoto 27F que sacudió la zona cetro sur de nuestro país en el año 2010, que dejó la destrucción de miles de casas e infraestructura pública, vemos que en la mayoría de los casos las construcciones ya se han levantado, quedando algunas edificaciones como la Iglesia de la Merced en Codegua esperando una reconstrucción, al igual que pobladores que todavía no pueden recuperar o renovar sus viviendas.

Pero si vemos un balance en general, pese a la fuerza de la magnitud del sismo podemos ver una mejoría sustancias, por sobre todo a las condiciones de seguridad como son las zonas de resguardo en el litoral del país, o el mejoramiento del equipamiento y protocolos de emergencias.

Pero hoy estamos a meced de un nuevo peligro, donde se ocasionan grades daños a la naturaleza, por mano del hombre. Los mega incendios forestales, al parecer ya están para quedarse, aquellos que por sus condiciones climáticas –fuertes vientos, y temperaturas- son muy difícil de controlar terminando en muy poco tiempo con la vegetación de grandes espacios territoriales.

Lo más lamentable de esta destrucción es que, en la mayor parte de las ocasiones, es provocado por el hombre. Intencional o no más del 90% de los casos somos nosotros los que causamos estos inmensos daños, que tienen un alto costo productivo, social y ecológico.

Esperemos que al igual que con terremotos, la sociedad comience a prepararse para los incendios, como prevenirlos, que hacer si conoce de un incendio que comienza a crecer, donde denunciar malas prácticas, pero en especial educarnos para evitar la devastación de la flora y fauna nativa de los lugares afectados. Además de no llegar a perder a un ser querido o nuestras viviendas en estas nuevas emergencias.

