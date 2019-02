Abanderado Ibieta: Vecinos reclaman por mejoramiento de entorno en el sector﻿

– Basurales, mala iluminación, falta de señaléticas, mantención a veredas y seguridad son los puntos que marcan la preocupación de los vecinos.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

Vivir en Abanderado Ibieta tiene sus bemoles y así lo saben bien sus vecinos. La cercanía con la principal avenida Alameda es lo mejor. Buena locomoción, conectividad cercana al terminal de O’Higgins es un acierto. Contar con ferias lo hacen aún más positivo ya que poder acceder a frutas y verduras a bajo costo es una gran ventaja. Avenidas principales anchas y presencia de mantención de sus áreas verdes, aunque los vecinos manifiestan que debieran ser más.

Ahora bien, su presidente Eduardo Fernández junto a la señora Hilda, Edith y su hija Amalia, vecinos fundadores del sector alertan de puntos negativos, lo que hacen de algún modo llamar la atención de las autoridades y organismos competentes para ver mejorar su entorno.

El sector agrupa a doscientas cuarenta y tres casas componiendo así la Abanderado Ibieta 2, con un total de mil personas, Ignacio La Carrera hasta Bandera y desde Victoria hasta Portales.

TEMAS PREOCUPANTES

Basurales, mala iluminación, falta de señaléticas, mantención de áreas verdes y falta de seguridad, son los puntos que más resaltan los vecinos que componen el sector de Abanderado Ibieta 2 “Mire en las mañanas bien temprano o en las tardes por acá asaltan y sobre todo a escolares (…) Por lo que vivir por aquí es más o menos. Yo vivo en pasaje y los vehículos pasan muy rápido y las basuras eso es lo más feo, como yo vivo en casa esquina me dejan todo allí”. Señala Edith que lleva 27 años en el barrio.

“En la noche se juntan jóvenes y ellos mismos han roto el alumbrado y hacen desórdenes “agrega Amalia hija de la señora Hilda quien nació y vive también en el sector.

La buena convivencia es otro de los temas más entre los mismos vecinos “Mire tenemos un caso ya especifico, latente e identificado con un vecinos que llega hasta su domicilio en el vehículo de trabajo que es un camión grande con acoplado y que se estaciona justo en el frente de casi toda la extensión de lo que es el parque u plaza en calle Bandera con Algarrobo, eso complica bastante sobre todo la visibilidad hacia el lugar …mejor dicho al parque para ver a los niños que la usan y eso empeora cuando le da por lavar el radiador, ocupando la vereda” explica su presidente Eduardo Fernández. Situación que ha intentado revertir directamente pero no ha tenido una buena salida y es un tema que preocupa a los demás vecinos “si es verdad ese es un tema importante tapa la visibilidad sobre todo ahora que los niños juegan hasta tarde y con el camión allí estacionado no se ve nada”, comenta también Hilda a lo que la señora Edith complementa. En otro punto lo que es seguridad los vecinos ya dicen no saber qué hacer “A mí ya me han entrado a robar tres veces” señala con desazón Edith. “Y llamar al plan cuadrante, no resuelve nada”, enfatiza su presidente.

En tanto don Luis quien vive hace 30 años y tiene una ferretería hace cinco años en calle Bandera, ya ha debido enfrentar tres robos donde hasta con camión ¾ han cargado llevándose gran parte de la mercadería cosas que ha recuperado en las mismas ferias que se montan en el sector. A lo que don Mario Olave otro de los vecinos hace ver que la falta luminarias hacen que estos hechos ocurran con más frecuencia así también aprovecha de mencionar que le gustaría ver más mantención de áreas verdes y hermoseamiento. En definitiva, vivir en este sector resaltan los vecinos es de igual forma positivo por todo lo que eso conlleva en lo que es conectividad ya que están en un sector bastante estratégico y por qué no decir apetecido en lo que respecta a voto político y eso bien lo saben ellos sobre todo en tiempos de elecciones “Cuando hay campaña aparecen todos y ofrecen de un todo, pero luego se olvidan, a nosotros nos han ofrecido lomas de toro, arreglarnos la doble vía y aún esperamos “señala el presidente y apoyan los vecinos.











Comparte esto:

Tweet



Comentarios