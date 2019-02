Senador Alejandro García Huidobro sobre crisis en Venezuela; “Hay que apoyar la ayuda humanitaria y creo que fue una decisión fundamental”

El parlamentario UDI habló sobre el significado del viaje del Presidente Sebastián Piñera a Colombia y explicó el apoyo que el Parlamento Andino dio a el presidente encargado Juan Guaidó. Además en la entrevista resumió las prioridades parlamentarias que traerá esta segunda parte del sector oficialista

Alejandra Sepúlveda

Foto: Marco Lara

La crisis humanitaria que está viviendo la República Bolivariana de Venezuela es ya conocida por todos, y para los países latinoamericanos esta situación ya no es indiferente, es por ello que a través del Parlamento Andino, organismo que tiene representantes parlamentarios de los países de Chile, Colombia, Perú , Bolivia y Ecuador, el pasado 21 de febrero en Bogotá, se aprobó por mayoría el Proyecto de Declaración sobre la situación en la hermana República Bolivariana de Venezuela, en el cual reconoció al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, y respaldarlo en todas sus decisiones hacia la transición democrática de Venezuela, para lograr la legitimidad de las instituciones y estructura del Estado venezolano.

Respecto el tema hablamos con el representante de Chile en el organismo internación el Senador Alejandro García Huidobro.

Senador ¿Qué fue lo que aprobó el Parlamento Andino con respecto a la crisis que está viviendo Venezuela?

Lo importante de la reunión del Parlamento Andino fue la decisión de reconocer al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó como presidente encargado del país, mientras que se realicen en el país elecciones trasparentes, democráticas y sin ninguna restricción. Otro de los temas fundamentales que se tomó, fue una decisión de apoyar todo lo que signifique el respeto de los Derechos Humanos, el respeto a las mayorías y minorías, a quien piensa distinto y no seguir utilizando todos los poderes del Estado con el fin de seguir y mantener una dictadura que le hace mal no solamente a Latinoamérica y al Venezuela. Sino que es una pésima señal de cómo tiene que ir el mundo.

Pero, ¿cómo se llama a votaciones libres y democráticas en un momento donde las instituciones en el país de Venezuela están divididas?

No es fácil porque cuando se tiene el poder de las armas es muy complejo y aún más, cuando se inició el gobierno el presidente Chávez existían 50 generales, hoy existen cerca de 2000 según información que tenemos, a los altos mandos de las fuerzas armadas le han entregado las responsabilidades de las empresas que expropiaron y de laguna manera esto complica el tema. Creo que la señal que están dando al mundo entero sobre todo los países democráticos, es lo que corresponde y hay que llamar a tener claro que una intervención militar, tal como lo resolvió el Parlamento Andino, no es el camino que nosotros queremos, por eso va a significar muerte, y quitar fuerzas a que la posibilidad democrática sea real. Queremos que el ex presidente Maduro entienda que hay que llamar a elecciones libres y con organismos electorales absolutamente transparentes e independientes.

¿Qué otras condiciones se acordaron en la asamblea del Parlamento Andino?

Además de las elecciones democráticas, queremos que en Venezuela se produzca la liberación de todos los presos políticos, el cese de persecución a los opositores. También es fundamental entender que se tiene que entregar ayuda humanitaria ya que el drama en Venezuela es el hambre, no tener como bien lo sabe el mundo entero, las medicinas necesarias para las personas que las necesiten, en especial a niños y adultos mayores, es decir, la entrega de asistencia es fundamental con el fin que el país no siga sufriendo los horrores que está teniendo en el día de hoy.

¿Qué opina usted del viaje de Presidente Sebastián Piñera a Colombia para entregar la ayuda humanitaria a Venezuela?

Creo que es una señal muy importante que fue muy bien recibida en Colombia, y los Venezolanos y todos los miembros que votaron a favor del presidente Guaidó en el Parlamento Andino. Yo creo que Piñera fue muy claro en defender la democracia, hay que defender los derechos humanos, hay que apoyar la ayuda humanitaria y creo que fue una decisión fundamental y deja a Chile en una posición muy importante respecto a esas preocupaciones que tenemos todos.

CHILE Y LOS TEMAS PRORITARIOS PARA EL 2019

¿Cuáles son los temas más importantes que deben discutir en el Senado este 2019?

Yo creo que fundamentalmente entramos al año más importante de los temas legislativos con respecto al programa del presidente Sebastián Piñera, está la reforma tributaria, donde esperamos que las conversaciones con la oposición lleguen a buen camino y generar los acuerdos necesarios porque este país requiere recuperar la tranquilidad económica, requiere más inversión y ser líder en Latinoamérica nuevamente.

En segundo lugar la reforma de salud, sobre todo en el tema de Isapres, es un tema que está el país esperando y es uno de los compromisos que asumimos en la campaña presidencial, esperamos en esto también pueda llegar a esos acuerdos. Finalmente esta la reforma laboral, y esperamos que pronto tengamos la información completa con el fin de poder llegar a acuerdos y tener flexibilidad laboral. Queremos que la gente pueda tener la mayor libertad de cambiarse de trabajo, sin afectar lo que son sus indemnizaciones ganadas. Lo que requiere cierta seguridad pero también nuevas oportunidades. La reforma debiera avanzar según las características del mundo que estamos viviendo en el día de hoy.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios