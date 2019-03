﻿Preocupación por robo en sede de junta de vecinos de Población Lourdes

Gina Pérez

Fotos: Gentileza Lautaro Acosta

Lautaro Acosta, el nuevo presidente de la junta de vecinos del sector y se encuentra preocupado por el robo que sufrió, la noche del martes, la sede a la cual representa en el sector Lourdes. “En el momento de que acudí a la sede para hacer mantención al jardín, al ingresar me percaté que el lugar no estaba tal como lo habíamos dejado y allí me percaté que tras las cortinas habían vidrios en el suelo y allí me di cuenta de que las rejas de protección estaban arrancadas”, relató el dirigente quien agregó que tras ello comenzó a hacer una revisión en el inmueble logrando percatarse que tanto las protecciones de la cocina como del salón estaban forzadas. Los antisociales lograron llevarse una máquina de escribir Olivetti, utensilios de cocina, loza, servicios y un termo eléctrico.

Ante esto, se llamó al 133 informando la situación a Carabineros, quienes acudieron al lugar para recepcionar la denuncia, tomando declaraciones en ese momento vecinos habrían indicado que habrían visto un grupo de sujetos ajenos al sector haciendo escándalo en la vía pública justo fuera de la sede.

Por lo pronto, la reparación de los daños fueron ya resueltos por parte de los mismos vecinos, pero esperan ver algún tipo de proyecto para la instalación de un sistema de seguridad que permita prevenir este tipo de situaciones. Para Acosta, esto es muy preocupante ya que la sede ocupa un servicio a la comunidad y estas situaciones afectan a los mismos intereses del sector.

