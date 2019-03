En Coltauco: Nuevo proyecto turístico agro ecológico trae alimentos 100% naturales, sin pesticidas

Actualmente riegan las semillas directamente del Río Cachapoal y éste está contaminado con pesticidas y distintas semillas, por ello están en un proyecto para poder filtrar esta agua y esperan conseguir recursos que los apoye.

El proyecto financiado por el Gobierno Regional de O´Higgins, llamado “Transferencia Sistemas Hortícolas Multiespecies”, tiene como finalidad la conservación y recuperación de bancos de semillas que se veían antiguamente y se caracteriza por no colocarles pesticidas, para que éstas sean más naturales. Esto tiene lugar en la comuna de Coltauco, exactamente el sector de Indahue.

Esta iniciativa comenzó el primer día de Enero de este año, con una inversión de $190.120.000, siendo promulgadora de esta idea la Universidad de Talca, que quiso probar algunas variedades de álamos con cultivos intercalares, en donde don Carlos Reckman, agricultor y propietario del huerto les concedió el lugar. Carlos cuenta que “esta propiedad tiene años ya, desde 1900, era de mi tía abuela y la idea principal comenzó en 1996 (con la Universidad de Chile) en otro terreno y con la Universidad de Talca comenzó la primavera del año pasado”.

Fue ahí cuando Reckman contactó a Alejandro Rojas, quien actualmente es el encargado del Huerto, que por medio de intercambio de semillas, recorrió muchas partes de Chile para poder tenerlas y actualmente tiene 57 variedades de semillas de hortalizas orgánicas, las cuales son para todas las épocas del año, 4 tipos de zanahorias (roja, morada, blanca y la clásica de color naranjo), 5 tipos de tomates (corazón buey, pera amarillo, blanco, conservero y rosado), 2 tipos de ají (cristal y cacho cabra), 8 variedades papa chilota, 2 tipos de berenjenas (rosada y morada), 2 tipos de repollos (morado y verde), 3 tipos de acelga (blanca, roja y amarilla), 2 tipos de Albahaca (verde y morada), 2 tipos de zapallos (italiano clásico y redondos), 4 tipos de melón (tuna, quique, verde, rosado), 3 tipos de sandía (clásica, americana y cucao), 2 tipos de orégano (merkén y clásico), 3 tipos de porotos (pallares color, metro y hallado), 2 tipos de girasoles (blanco y negro), 2 tipos de maíz (camelia y colores), 2 tipos de mizuna (roja y verde) y 2 variedades de kale (liso y crespo).

Por otra parte, aquellos productos que tiene sólo una variedad son: el tapsoi, espinaca, berro, mostaza, lechuga costina, tomillo citron, ciboulette, pimentón rojo, phisialys, apio, perejil, cilantro, ajo chilote, árbol del tomate, achicoria, borraja, rúcula, menta coca, lechuga morada, toronjil de la pena, cebolla morada, pepino ensalada, maní y menta. Una de las cosas que destaca, es el trigo sarraceno para personas que tienen alergias alimentarias. Este trigo resultó “mágico, ya que a los 4 días de cultivado, ya estaba germinando” destaca Rojas.

Junto al banco de semillas del cultivo orgánico, hay un cultivo de plantas acuáticas, en donde predominan 5 tipos de flor del loto (rosado, blanco, amarillo, rojo y Bárbara Dobbins), totora, berro, azolla, jacinto acuático, oreja de elefante, manto de Eva, myriophyllum, limnobium y Salvinia.

Cabe destacar que se sumó de forma natural la reproducción de la Rana Chilena y el Sapito de cuatro ojos (ambas nativas y en peligro de extinción) en las piscinas de la plantación de totoras y también cuentan con un criadero de aves del Sur y aquí destaca las gallinas del huevo azul de la Región de la Araucanía.

Por el momento, están viendo si sigue resultando el cultivo en el huerto, para luego poder intercambiarlo con otras semillas y así otras personas puedan comprar desde el huerto y cultivar en sus casas. Para ver el éxito los cultivos, se debe evaluar el tamaño y el sabor. Alejandro comenta que la idea es “que no sea un aprovechamiento, que es lo que se ha dado mucho. No es engaño, es ignorancia, pero si la persona va y conoce por sí mismo el huerto, sabrá más”.

Por el momento, se está regando directamente del Río Cachapoal y éste está contaminado con pesticidas y distintas semillas “pero en un futuro…queremos hacer un filtro. Estamos en un proyecto en donde esperamos conseguir recursos para poder hacer un filtro del agua y así sea más natural”, Explica Reckman.

Al conversar con Cristian Espinoza, de la Universidad de Talca, destaca la enseñanza tanto a pequeños, como grandes propietarios sobre las diferentes alternativas para la rentabilidad del uso del suelo. Este tipo de proyecto tiene como protagonista a la Universidad, ya que ha participado durante tres años en diferentes lugares y ahora tuvo lugar en Coltauco. Espinoza dice que “para poder seguir avanzando, en el tema de semillas tradicionales y su producción, necesitamos apoyo económico”.

Con respecto al uso de pesticidas, Alejandro Rojas sostiene que “son la forma más rápida y económica para combatir pestes, el manejo natural es más preventivo y caro por el proceso de producción pero…es salud y eso no tiene precio”. Es por ello, que en su cultivo utilizan la técnica ancestral del manejo natural de la tierra, con guano, compost y humus, garantizando un crecimiento sano, rápido y vigoroso de los cultivos. Alejandro dice también que “para mejorar sabor, color y calidad de los productos utilizamos potasio natural que se extraen de nuestro cultivo de consuelda (planta)”.

Pero…¿Qué hacen en el caso de peste?

Utilizan purines de ortiga y para los hongos por humedad (botritis), colocan purines de cola de caballo (Equisetum). También usan repelentes naturales para combatir los insectos que dañan las plantas como pulgones y mosquita blanca, siendo lo más natural, el romero, tomillo, albahaca y tagete. Siendo los fertilizantes orgánicos más destacados la consuelda y la ortiga.

