Nasslo Nicolich: El cantante gitano que no quiere ser olvidado﻿

– Fue un hit en los 70 cuando popularizó canciones como “Mi linda Gitana”, “Tu man Diliardanma”, “En las líneas de tu mano”. Hoy en esquina de Campos con Independencia vende sus discos con sus éxitos por tres mil pesos.

Gina Pérez Orellana

Foto: Marco Lara

Nasslo Nicolich es un cantante gitano de los tiempos de la nueva ola. Brillaba en el Festival de la Una o Sábado Gigante. Momento en que llegó a la cima. Luego se fue a vivir a México y a Estados Unidos eso en el 73 y tras volver veinte años después ya la televisión no era lo mismo.

Nasslo ostenta nada menos tener de padrino de su matrimonio a Don Francisco. Nasslo pasó de brillar bajo las luces de los estudios y conocer la fama a estar hoy en Paseo Independencia con Campos y allí vender sus discos a tres mil pesos. De paso les cuenta a los transeúntes que fue famoso en alguna época. Y de esta forma obtiene el reconocimiento ya casi extinguido. Sube el volumen de su equipo el que hace escuchar sus antiguos éxitos. Y así elude el ruido de los automóviles y el voceo de uno que otro vendedor que por allí le acompañan. “Ojos verde mar”, “En las líneas de tu mano”, “Mi linda gitana”, “Estas enamorada “y “Tu man Diliardanma”, son algunos de los éxitos del gitano chileno Nasslo Nicolich que llegó a la fama de la mano de grabaciones en grandes escenarios, entrevistas y portadas y admiradoras. Sin duda como él mismo recuerda fueron sus años de esplendor.

“Venda o no venda soy feliz esto para mi es mi pasión… la música” es la consigna del gitano oriundo de Santiago y que desde hace ya cinco meses está arraigado en la capital regional. Y que no sabe si será su destino final pues como gitano su alma es errante. Le hace feliz que la gente lo reconozca, aunque el mismo señale estoy cambiado y coloca su mano en su rostro dejando sólo a la vista sus ojos y con ello busca que la memoria viaje a los buenos años de éxito y fama.

“Empecé a cantar en los años 70 yo soy gitano y soy un errante y mi casa está en Santiago pero por ahora estoy donde mi hijo acá en Rancagua, yo me inicié en los años setenta empecé en la radio Cooperativa”, inicia su conversación este hombre de 69 año, al recordar sus inicios “Fue con Hernán Pereira en la radio luego me agarró la tele y desde allí comencé y no paré fui a Sábados Gigantes, Festival de la Una, cuanto programa había, saqué muchas portadas, tenía 19 años”, cuenta Nasslo.

Hoy con su compilación, tras quebrar su sello Emi Odeon, logró adquirir la matriz original de sus canciones, hizo tomar la decisión de sacar discos pensando en los que aún recuerdan su participación en los años setenta y añorando que los jóvenes se interesen en su música que fueron grandes éxitos.

“Yo me fui en año 73 a México y cuando volví ya no era lo mismo… ahora estoy en Rancagua desde hace cinco meses mi casa está en Santiago allá está ahora mi hijo, parece que quiere quedarse el allá “ se ríe y agrega “Pero debo ir a Santiago a ver el tema del derecho de autor por el tema de Romane (teleserie de TVN) el tema central me pertenece. Es mío” – se refiere a “Murni Charicha. “Algunos cuando escuchan el tema paran y me dicen es usted el autor y los jóvenes también les llama la atención, algunos me compran el disco u otros dicen que me buscarán en youtube” soslaya.

“Yo estuve en muchos escenarios y participaba con el elenco de la Nueva Ola. En muchos programas como Canturreando, Sábados Gigantes, y logré disco de oro, plata y platino. Si fui primero en sinfonía” menciona con un dejo de nostalgia. En lo que respecta a Rancagua también estuvo en grandes escenarios como la Medialuna, Carmelita y en Sewell. Despedimos la entrevista con el tema de fondo “Tu Man Diliardanma” que en español es “Tú me vuelves loco” el que cuenta que es un todo un himno gitano. Siendo tema obligado en los matrimonios o rituales gitanos. Y con su sonrisa amable lo dejamos en su diálogo diario con los que lo reconocen lo que hace en él sentir que aún no ha sido olvidado Nasslo Nicolich, el cantante gitano.

