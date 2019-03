Edificio Torre Consistorial: Rescatando la historia del primer edificio rancagüino en altura

La imponente torre de catorce pisos “fue tomada” por sus propietarios en el año 1973 para así “evitar” ser tomada por la Unidad Popular el que iba a ser ocupado como lugar de operaciones

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

Rancagua es una ciudad con Historia, y una parte de ella lo da el edificio consistorial. Torre emplazada en Paseo Independencia a pasos de Plaza de Los Héroes y que alberga cuarenta y ocho departamentos en sus doce pisos. De construcción sólida. Habitable desde el mes de septiembre del año 1973 momento en que fue “tomado” por sus propios asignatarios como mismo lo relata don Milton González, quien fuese el presidente de como el recalca “junta de asignatarios” por 18 años.

Hoy don Milton González tiene 91 años, y es uno de sus vecinos fundadores de esta imponente torre de 14 pisos y que reúne a 48 departamentos. Si bien no existe data certera del tiempo en que se inició su construcción como detalla don Milton, lo que sí tiene claro este vecino rancagüino es que fue en el mes de septiembre de 1973 cuando debido a las circunstancias que vivía el país y ante el rumor que corría que habría intenciones de tomarse el lugar lo hicieron ellos. “No puedo dejar fuera las circunstancias que hicieron que nosotros mismos nos tomáramos los departamentos, este edificio no estaba terminado por lo tanto no estaba entregado a los con asignatarios que éramos todos empleados particulares… el edificio estaba en construcción estaba con cierre” comenta.





“NOS TOMAMOS EL EDIFICIO”

“Cuando el edificio aún estaba en construcción, estaba todo la efervescencia el tema de la unidad popular y resulta que nuestra directiva recibió la información que la unidad popular se iba a tomar el edificio para centrar aquí su centro de operaciones”, relata don Milton lo que llevó a reunirse rápidamente para ver la situación “Empezamos a tocar puertas hablamos en distintos partes primero en la caja ellos nos dijeron que no podían intervenir. Luego fuimos a hablar con el intendente Luis Baeza era comunista y él nos dijo antes que ellos lo tomen ellos háganlo ustedes, y de esa forma somos unos eternos agradecidos de ese caballero”.

Y así fue como llegaron a vivir los primeros residentes, quien pese a la forma resalta que nunca sintió miedo “Mire en lo que fue las revueltas en ese tiempo nunca sentí miedo…. con toda honestidad jamás tuve problemas para llegar a mi casa y viviendo acá en los momentos previos al pronunciamiento militar los obreros de la construcción de Rancagua se tomaron la plaza y cercaron el lugar nadie podía pasar y yo al salir de mi trabajo me encontré con que no podía llegar a mi hogar y me acerqué a un oficial de carabineros quien me ayudó previo lo había intentado hacer solo y me subieron y bajaron a garabatos … y eso me quedó en la mente ya que lo menos que podía ocurrir en un país libre democrático era esto y me dije bueno a O’Higgins debió haberle pasado algo parecido cuando estaba bloqueado con los españoles debió arrancar no más no le quedo de otra”, se ríe ya que agrega que siempre lo tomó como una anécdota.

Al momento de cómo fue vivir en los primeros años en este lugar resalta que en ese tiempo no existía el paseo peatonal de hoy en día. Se llegaba en auto hasta el mismo edificio. Y que era bonito ver los autos claro eso si los autos de esa época y que el lugar entre la plaza y San Martín era totalmente distinta.

CONVIVIENDO CON EL RUIDO









Al hacer un balance de lo que es vivir aquí tanto don Milton como don Myrthon Naour quienes ven más ventajas que desventajas privilegian estar en el centro y que ser residente de este lugar les da un cierto arraigo a la identidad de ser “rancagüino” “Mire uno sabe que por vivir en este lugar debe lidiar con eso, nosotros llevamos más de cuarenta años y sabemos que es así todas las concentraciones se dan inicio y terminan aquí , cuando gana el O’Higgins se toman literalmente la plaza y se suben al caballo hasta que se cansan y claro no dejan mucho dormir …. Pero ya nos acostumbramos antes costaba más pero yo ya estoy perdiendo el oído, escucho poco, mis hijos reclaman más junto a mi señora”. Pero aun así no cambiarían el lugar “Me gusta mucho es nuestro hogar, está cerca de todo estamos en el centro de Rancagua con esta vista es muy bonito y sólo nos llovemos cuando un vecino deja una llave abierta”.

Opinión parecida tiene Myrthon Naour, quienes de la directiva actual y residente desde hace diez años

“Vivir aquí es tener una identidad es el primer edificio de Rancagua tiene una particularidad distinta vivir aquí yo personalmente no me afecta los ruidos yo vivo con vista al paseo, lo único que me gustaría que el tipo de la corneta termine los temas porque no termina ninguno y uno queda inspirado”.

Tanto les gusta vivir aquí que ni los terremotos lo asustan. Si bien hubo daños fueron trizaduras aclara ya que el edificio es asísmico “Ya hemos pasado dos habrá que ver qué ocurriría con un tercero sobrevivió a dos así que allí comprobaremos si resiste… para el primero recorrimos junto al tesorero era un alemán que trabajaba en la empresa de Patricio Mekis él alemán lo pasó aquí y me contó que el edificio se movía para todos lados” señala Milton.



UN EDIFICIO CON HISTORIA

Y así vamos armando la historia contada por don Milton quien desde su sillón y ayudado con una lámpara y una lupa lee a diario los distintos periódicos del país, al costado la ventana que da vista al monumento de la Plaza de Los Héroes, quien aún en su mente recuerda que Patricio Mekis vivió en el departamento 71. “Antes no había edificios. Este fue el primero, uno desde la carretera miraba y decía allí vivo yo” recuerda su esposa Marta quien agrega “Se veía desde cualquier punto, este fue el primero. Luego fueron las torres de alameda y le siguió el de Torres de Flores. Era una novedad la gente venía a verlo y entraba y miraba los ascensores y les llamaba la atención. Las torres de alameda son del 77 más o menos”.

Conserjes “Patricio y Luis conserjes con historia”

Música antigua los acompaña en su trabajo diario. Nunca han sentido y visto ningún hecho paranormal

A momentos sienten que cruje la madera pero más allá señalan a dúo que nunca han visto un fantasma subir o bajar por el ascensor. Patricio lleva 26 años trabajando allí en tanto Luis Olivares 30 años y son dos de los tres conserjes responsables de mantener el edificio en orden quienes aseguran que trabajar aquí es un privilegio y ha hecho tener un cariño muy especial el que incluye a la conocida Matilde que hace que le tengan paciencia “Llevamos años guardándole la silla. A veces se pone complicada. Un administrador le permitió que lo hiciera. Y así ha sido durante años y en las mañanas de tempranito a veces como a las siete de la mañana una ya la siente gritando a lo lejos desde la plaza por la silla” comenta Luis, quien agrega que se sabe que era cantante en los trenes al Sur “Hay que tenerle harta paciencia a veces yo me aburro porque se pone buena para el garabato “, comenta Luis a lo que Patricio, se ríe y agrega “Hay que tenerle paciencia a la Matilde si vive solita y ya estamos acostumbrados”. Una pega a ratos ingrata señalan porque son los responsables de la seguridad y el orden. Resguardan que ninguna persona ajena entre al lugar, pero sin embargo el cariño de los mismos vecinos hacen sentir un orgullo de ser parte del edificio Torres Consistorial, claro ejemplo es Patricio quien pasó a ser residente a trabajador, tras morir sus padres y se vendiera el departamento “Yo ya en ese tiempo trabajaba aquí y bueno luego que murieron mis padres y se vendiera el departamento seguí hasta hoy”.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios