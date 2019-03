﻿Celestes apelarán por la expulsión de Magalhaes y gestionan retrasar partido ante Coquimbo

Las próximas horas serán importantes para definir ambos casos. El cambio de horario del duelo de la U deja la puerta abierta a modificar en un par de horas el duelo ante los “Piratas”.

Mientras en el Monasterio Celeste no hay descanso pensando en el duelo del viernes venidero frente a Coquimbo Unido en el estadio El Teniente, los rancagüinos también moverán sus hilos en Quilín.

Hoy, en la sede del fútbol, se debe analizar las determinaciones arbitrales de la tercera fecha de la competencia. Una de ellas, tiene directa relación con O’Higgins. Paulo Magalhaes, minutos antes de culminar el encuentro en el estadio Cavancha frente a Deportes Iquique fue expulsado.

El defensor, que ese día anotó el parcial 2-0, fue agredido por Matías Donoso y no respondió a dicha intervención del delantero nortino. Es más, el árbitro Cristian Garay no tomó en cuenta que Magalhaes físicamente no actuó, pero de igual forma lo sacó del partido injustamente.

“Creo que el árbitro compensó. En la imágenes no se va a ver nada, él me pegó”, comentó el afectado tras el encuentro. Y claro, ayer el CDF -a través de sus redes sociales- emitió la acción tras el lanzamiento penal de Edwuin Pernía, y se ve claramente que Magalhaes no hace nada y que la roja era solo para Donoso.

Además, respecto al caso, el DT Marco Antonio Figueroa sentenció que “la expulsión de Magalhaes fue totalmente injusta. En la semana habrá tiempo para mandar el video y que no lo castiguen, ya que la verdad es que fue por compensar”.

Ahora bien, este lunes la ANFP publicó el informe del árbitro Cristian Garay. Sobre la tarjeta roja que mostró, este dice que el defensor fue expulsado “por conducta violenta (en una discusión con su adversario intenta golpearlo sin estar en disputa el balón. Min 89)”. ¿Quién dice la verdad? El tribunal lo determinará.

Luego que, por falta de contingente policial, el partido entre Universidad de Chile y Unión Española sufrió un cambio de día y hora, se abrió una posibilidad de que el encuentro entre el “Capo de Provincia” y los “Piratas” también se pueda reagendar.

En primera instancia, aquel encuentro se debe jugar el viernes a las 18.00 horas en el Mundialista, y posteriormente iba el lance entre “Azules” a “Hispanos”. Pero, como este pasó al día domingo a las 22.15 horas, y ante el pedido de los hinchas que quieren asistir al estadio de calle Almarza, los directivos celestes iniciaron ayer las gestiones ante la ANFP para poder retrasar en dos horas el partido. Hecho que, hasta el cierre de esta edición, aún no tenía la respuesta afirmativa.

En todo caso, según el gerente general de O’Higgins, Pablo Hoffmann, “nos informamos del tema, e inmediatamente nos comunicamos con la ANFP para que nos retrasaran el partido a las 20.00 horas. Nos dijeron que no hay problema, pero tienen que consultarlo con Coquimbo Unido”.

En ese sentido, el directivo apuntó al programa “Fuera de Juego” de la radio Bienvenida, que “creo que la ANFP va a acceder, pero tenemos que esperar que ellos lo ratifiquen”.

