Inicio año escolar: La región respondió de manera positiva ante el “Súper lunes”﻿

– Si bien, las calles fueron testigos del aumento de flujo vehicular, estos no fueron críticos, lo que a juicio de las autoridades fue una jornada de normalidad.

Llegó el temido primer lunes de marzo, o más conocido como “súper lunes”, donde la mayoría de los colegios de la región volvieron a clases para dar inicio a un nuevo año escolar.

Preparada y tomando todas las medidas para que su hijo no llegara tarde al colegio encontramos a Loreto Bustamante, apoderada del colegio San Alberto quien confesó que la clave fue levantarse temprano por cualquier imprevisto en el camino “el viernes entró mi hijo al colegio, así que nos levantamos temprano para tantear el terreno, y no había nada de taco; pero no nos confiamos y hoy nos volvimos a levantar temprano, salimos a las 07:30 horas, nos demoramos 20 minutos desde la cuerva de la muerte hasta el colegio (Machalí) y no hay tanto vehículo, no encuentro gran congestión; hubo taco, pero poco. A lo mejor mañana va a ser peor, por la entrada de los otros colegios”.

Y es que ante este escenario de inicio de clases, municipios y colegios se coordinaron con Carabineros y autoridades regionales para enfrentar el masivo regreso tanto de alumnos como de universitarios y los que retornan a sus trabajos.

Así lo informó el Intendente Regional, Juan Manuel Masferrer “tenemos un plan de contingencia que va a durar todo este mes, que es básicamente que todas las personas van tomando decisiones respecto a las nuevas rutas, nuevos horarios respecto al tránsito vehicular. Estamos con todas las cámaras operativas a nivel regional, con todos los semáforos funcionando. Efectivamente el alto flujo se genera en Rancagua- Machalí, lo que es San Juan; pero estamos hablando de rutas que deben durar de 40 a 45 minutos entre Rancagua y Machalí, números similares al año pasado, lo que se toma con normalidad”, sostuvo.

Y es que para enfrentar este “súper lunes”, las autoridades dispusieron un monitoreo constante en la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) junto a Carabineros, de manera de poder coordinar aquellos cruces de mayor riesgo o donde se prevé un mayor flujo vehicular.

HOY INICIA AÑO ESCOLAR MINEDUC

No obstante, este martes 5 de marzo, es el ingreso oficial del Ministerio de Educación para que todos los colegios del país ingresen a sus aulas “hoy (ayer) entraron algunos colegios, mañana (hoy) entra el resto, por eso más que hablar de ‘súper lunes’, hablamos de un plan marzo en que se va acomodando este nuevo año escolar”, expuso Masferrer.

Agregó que “Estamos tranquilos, la red se ve funcionando bien, pero un llamado a la ciudadanía a tener paciencia, hay que comprender que cuando se vive en grandes conurbación como Machalí- Rancagua se genera este tipo de tráfico, por lo que hemos implementado un plan que sea lo más expedito posible. Tenemos el apoyo de Carabineros en los colegios más importantes de la región, valoramos el apoyo de entidades como el Teatro Regional en avenida Cachapoal, y los estacionamientos del Tottus para los automovilistas de avenida San Juan con el fin de generar menos congestión”. Y es que diversas medidas tomadas por las autoridades el año pasado, como habilitar estacionamientos en el Teatro Regional durante las mañanas, fueron un éxito. Ante ello éstas volvieron este 2019 sumado a una señalización todavía más adecuada, para convertirse en una real ayuda a los padres que cada día dejan a sus hijos en sus colegios.

La Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de O’Higgins lidera este plan de contingencia con el fin de apalear la alta cantidad de automóviles que se desplazan en las comunas de la región; en este contexto, el seremi del ramo, Hans González apuntó que la medida del Plan Marzo “se va a extender durante todo este mes y estamos buscando hacerlo extensiva durante todo el año. Se han tomado las medidas pertinentes, tenemos la red completa de la UOCT operativa, 162 semáforos que integran la ciudad de San Fernando, Rengo, la conurbación Machalí-Rancagua; en ese sentido, hacemos un monitoreo constante de las condiciones del tránsito vehicular y la idea es gestionar y hacer modificaciones de este plan si es necesario”.

La autoridad de transporte explicó que Rengo, San Fernando “tuvieron una situación bastante normal, en base a lo esperado, hay poco tráfico a esta hora que es punta; y lo que es la conurbación Rancagua Machalí estamos en la hora de mayor congestión, pero se está efectuando un tránsito normal en base a los tiempos de desplazamientos esperados, que eran entre los 40 a 45 minutos”.

Prefecto de Cachapoal, coronel Boris Morales

“No tuvimos mayores inconvenientes, porque la gente tomó las precauciones del caso”

Por su parte, el prefecto de Cachapoal, coronel Boris Morales apuntó que “En Rancagua hubo un aumento del flujo vehicular, pero se fue dando en forma normal, no tuvimos mayores inconvenientes porque la gente tomó las precauciones del caso, de salir con antelación, pero indudablemente aumentó el flujo vehicular, pero no hubo mayores inconvenientes.

Respecto a los puntos críticos, sostuvo Morales, estos se presentaron en avenidas principales, “lo que se dio de manera normal. Hubo gran congestión en la Carretera El Cobre por el alto flujo vehicular al que se sumaron los colegios y esa vía no está destinado para recibir tan cantidad de vehículos que circula por el lugar”.

Avenida Kennedy también fue uno de los puntos críticos que presentó gran congestión “pero en menor cantidad, porque estuvimos monitoreando, se desarrolló el forma normal, mantuvimos personal de tránsito en diferentes lugares”.

Consultado respecto a medidas para este martes, el Prefecto de Cachapoal expuso “Hoy prácticamente entre 80 y 90% comenzaron las clases, el aumento se vio hoy (ayer), pero ya mañana (hoy) va a haber otros estudiantes que se suman al ingreso escolar, lo que suma más automovilistas a las calles, y así vamos a ir en aumento hasta normalizar lo que es el año laboral y escolar”, sostuvo.

Cabe destacar para el inicio escolar de este año, nos encontraremos con mejoras en las rutas, entre ellas los trabajos y mejoramiento de la intersección Ruta Travesía-Alameda hasta el paso de Avenida Membrillar-Miguel Ramírez, accesos por la Ruta Travesía, el semáforo peatonal frente a la Población Isabel Riquelme en la Carrera El Cobre, una de las arterias más concurridas, lo que ha permitido regular los tiempos de desplazamiento evitando los cuellos de botella.

