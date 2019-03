Rancagua: Carabineros compromete rondas nocturnas para disminuir hechos delictuales en comercio del sector centro norte ﻿

Los comerciantes de la zona norte han instalado equipos de seguridad en sus locales, pero no todos cuentan con los recursos, es por eso que Carabineros de la 1era Comisaría de Rancagua se comprometió a realizar más rondas nocturnas en la zona afectada por los robos.

Fernando Ávila Figueroa

El tema de la seguridad del comercio en la comuna de Rancagua preocupa a las autoridades de orden y seguridad, y civiles. Es por ello que en dependencias de la Gobernación de Cachapoal se realizó una reunión para buscar soluciones de los locatarios del sector norte del centro de Rancagua afectados por la delincuencia.

La actividad contó con la presencia de oficiales de la 1era Comisaría de Rancagua, encabezada por el coronel, Boris Morales, prefecto de la Prefectura de Cachapoal, la directiva de la Agrupación, Comercio Seguro Centro Norte, el municipio de Rancagua, y personal de la Gobernación.

En la ocasión, Manuel Nayte, presidente de la Agrupación, Comercio Seguro Centro Norte, manifestó que “la reunión nos pareció bastante efectiva, creo que la gobernadora se comprometió con cosas tangibles que podemos realizar en el corto plazo, porque de lo contrario nosotros ya no queremos diagnósticos, no queremos mesas de trabajo que nos lleven de reunión a reunión, ya que debemos atender nuestros negocios. Me parece muy asertivo de parte de ella asignarnos tareas tanto a nosotros, Carabineros de Chile, la Municipalidad de Rancagua y a la Gobernación”.

Cabe mencionar que la Mesa de Seguridad Pública se conformó el año 2017, en la administración anterior, es por eso que el actual Gobierno trabaja arduamente en conjunto con Carabineros de Chile y el municipio de Rancagua para coordinar y dar soluciones a los comerciantes del centro norte, agrupación formada por aproximadamente 250 comerciantes minoristas de diversos rubros.

La Gobernadora de la Provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, comentó que “hace ya algún tiempo habíamos tomado contacto con esta agrupación del comercio del centro norte de la ciudad de Rancagua, y claramente en las distintas reuniones que tenemos mensualmente con Carabineros en el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) en conjunto con los alcaldes, analizamos siempre estrategias de trabajo en función de cómo se van dando los delitos. El problema de hoy es que el delito cambió, debido a que siempre hay movilidad, ya no entran a robar de día, no hay daños a la propiedad ni robo de especies, sino que se trata de robos en lugar no habitado durante la noche. Ante eso coordinamos esta reunión para ver de qué manera podemos en conjunto con Carabineros y el municipio de Rancagua evitar que sigan ocurriendo estos delitos, asesorando de la mejor manera a los vecinos y comerciantes del sector”.

Los comerciantes de la zona norte han instalado equipos de seguridad en sus locales, pero no todos cuentan con los recursos, es por eso que Carabineros de la 1era Comisaría de Rancagua se comprometió a realizar más rondas nocturnas en la zona afectada por los robos.

El Coronel, Boris Morales, Prefecto de la Prefectura de Cachapoal manifestó el compromiso de la institución, sosteniendo que “lo que nosotros en esta mesa de trabajo concluimos y venimos trabajando de hace un tiempo con los locatarios del sector norte del centro de Rancagua en aumentar las rondas preventivas, una comunicación directa con el personal de la 1era Comisaría y la gente del comercio establecido, además de darles sugerencias para que puedan mejorar condiciones de seguridad propia con el objeto de evitar que sean víctimas de un hecho delictual”.

También conversamos con el comisario de la Primera Comisaría Rancagua, Mayor, Carlos González, quien dio a conocer que los últimos hechos delictuales se han producido en el cuadrante que compre las calles Cáceres, Cuevas, San Martín y Estado, antecedentes que indican robos en lugar no habitado, que han provocado que los afectados se sientan vulnerables.

En los últimos 28 días, Carabineros posee antecedentes de 11 casos, 9 de ellos son denuncias, 2 de ellos derivaron en detenciones, lo que permitió que tres personas quedaran en prisión preventiva, y una con medidas cautelares. Estos casos han afectado a locales comerciales minoristas, por lo que en las reuniones con las autoridades comunales se ha informado que en su mayoría los hechos ocurren en horario nocturno, y en los casos antes descritos, en 9 de los 11 casos la vía de ingreso ha sido por medio de las techumbres.

Es por ello que entre las medidas que se han adoptado a nivel de Carabineros es potenciar las rondas en horario nocturno con una patrulla de civil, lo que permitirá levantar una serie de información útil para el trabajo que desarrolla Carabineros. El comisario recordó que el tema relacionado con los robos, ellos como institución son sólo una parte, ya que destaca los acuerdos que se tomaron, entre ellos, que los comerciantes del cuadrante antes mencionado entregarán la información referente a las medidas de seguridad con las que cuentan en sus locales. “Si alguien entra por un forado en el techo, no es visible para Carabineros en un recorrido preventivo por el exterior del local comercial. También tenemos que ver las medidas de autocuidado y autoprotección de mi fuente laboral, eso es lo importante de la mesa de trabajo donde el comercio también entendió que Carabineros y ellos juntos podemos más que cada uno por sí solo”, dijo el comisario.

Finalmente, la autoridad policial sostuvo que es ideal que los comerciantes puedan mejorar sus medidas de seguridad, así como lograr una comunicación fluida, con el fin de que de manera conjunta se logren disminuir los índices delictuales.

Según datos de Carabineros y su plan STOP, existe una baja significativa en el robo en lugar habitado de un -4% con 17 hechos menos, así también el robo en lugar no habitado reportó un descenso, de 19 casos menos, lo que corresponde a -6%. En cuanto a los delitos violentos, el robo por sorpresa se redujo en un -22% con 24 casos menos.

PREOCUPACIÓN DEL COMERCIO

Respecto a este tema, el presidente dela Cámara de Comercio de Rancagua, Rodrigo Zúñiga, indicó que “no tenemos un registro de hechos delictuales en el comercio rancagüino. Sin embargo, en contacto con varios de nuestros socios nos han comentado que efectivamente ha aumentado de forma significativa los hechos delictuales o el intento de ellos, hay una mayor presencia de delincuentes tratando de robar en las tiendas, muchos de ellos de forma descarada, ni siquiera tratan de disimular el robo sino que van derecho a la mercadería y la sacan para llevársela… así nomás”, dijo.

Por otra parte, agregó que la calle Brasil, entre San Martín y Santa María (Vereda Norte), se han producido “mochas” entre los mismos delincuentes, los que sacan armas blancas e incluso con revólver en mano se enfrentan. “Por ello es que reclamamos de las autoridades, edilicias y de gobierno, que tomen carta en el asunto y que protejan a la ciudadanía. Hemos solicitado a las autoridades reuniones periódicas con ellos y las policías para enfrentar estos y otros problemas de nuestras ciudades, sin embargo, las reuniones no se han podido realizar de esa manera. Necesitamos un mayor y permanente resguardo policial.

