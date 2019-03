Elección de Gobernadores regionales: El proceso de descentralización más importante de los últimos 40 años

– El subsecretario Felipe Salaberry, quien lideró un gabinete ampliado con diversas autoridades regionales confirmó la fecha de elección de gobernadores regionales, la que será en octubre del 2020, pese a los reparos expresados por algunos parlamentarios tanto oficialistas como de oposición.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

El pasado jueves, en el salón O’Higgins se llevó a cabo una jornada de trabajo de fortalecimiento de los gobiernos regionales, la que fue liderada por el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Felipe Salaberry junto al intendente regional Juan Manuel Masferrer. De esta forma se realizó la primera jornada que serán liderados por equipos de la Subdere durante el primer semestre del presente año, se trata de 16 jornadas de capacitación, conversación y difusión de la ley, los que estarán dirigidos a autoridades regionales, alcaldes, parlamentarios, entre otros y cuyo objetivo es informar los aspectos más importantes de la ley que regula la elección de los gobernadores y se transforma así en el paso al proceso de descentralización más importante de los últimos 40 años, ya que se contará de esta forma de una modificación que transforma la configuración administrativa del estado.

El subsecretario Salaberry explicó que “iniciamos en O’Higgins este proceso de identificación que permitirá que las competencias que se transfieren para el propio uso de los recursos que esto involucra, sean las que las regiones requieren”. Asimismo, el titular de Desarrollo Regional confirmó la fecha en que los gobernadores regionales se elegirán democráticamente “La fecha de la elección de gobernadores regionales será de manera conjunta con las elecciones municipales, en octubre de 2020”, de esta confirmó que no habrá otra fecha, pese a los reparos expresados por algunos parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición. Respecto a las críticas de los legisladores, Salaberry señaló que “nosotros escuchamos siempre y atendemos con atención los aportes que hacen las distintas autoridades, no solo legislativas, sino también municipales, con lo que es la ley de fortalecimiento a la regionalización, pero la fecha de la ley se mantiene (….) y no existe ninguna razón para que esta se pueda posponer”. En relación a que coincidía con las elecciones municipales, Salaberry fue tajante en manifestar que “Algunos parlamentarios han expresado su opinión legítima que tiene ver con la oportunidad de la elección que no tiene nada que con el proceso de fortalecimiento a las regiones que es irreversible”.

Consejera Regional; Carla Morales

“Esta ley no se puede postergar”

“Esta ley no se puede postergar. Creo que le hace mal al estado Chileno. La elección de gobernadores regionales por ningún motivo se puede postergar. Hemos avanzado en términos democráticos en elecciones populares. Y por cierto, los gobernadores regionales con esto tendrán una legitimidad ciudadana al ser elegido por la ciudadanía. Así que por ningún motivo esto se debe postergar. Ahora si lo que a mí me preocupa más que la elección de los gobernadores es el traspaso de las competencias de financiamiento eso es lo que más me preocupa. Hoy en día los gobiernos regionales cuentan con un presupuesto que está destinados desde el nivel central y muchas veces no coincide con la realidad regional y eso conlleva muchas veces que no tengamos el desarrollo que quisiéramos en todas las comunas, ya que dependemos del nivel central”.

Consejero Juan Ramón Godoy

“Es fundamental para tener una descentralización exista una ley de rentas regionales”

“Es muy importante que se haya ratificado la fecha. Ya que con ello se estructura una elección que tiene un carácter territorial, es muy relevante. Ahora bien la implementación de ella y los pasos a seguir. Ahora lo que preocupa es el retraso evidente en la implementación de la ley sobre todo en este anuncio reciente que tiene ver con el traspaso de las primeras 15 competencias – que se ha criticado que tienen una mirada centralista- que hoy en día deberá comenzar a funcionar el cambio de descentralización d manera correcta, que a mi punto de vista son insuficientes dejando la decisión de la mayoría del presupuesto en Santiago. Y que en definitiva, no da para la región una real decisión de la inversión de los recursos. Además no está claro el traspaso de los funcionarios. Seguirán dependiendo de una jerarquía desde Santiago. Lo que uno esperaba en esto y se ha planteado mucho desde las regiones y creo que es fundamental para tener una descentralización y tiene que ver con una ley de rentas regionales. Esto significa que las empresas en el modelo actual lo que hace es funcionar en regiones pero terminan tributando en Santiago, donde están sus casas matrices, y lo que debiera ocurrir es que las empresas tributen en la región. De esa manera cada región tendrá más recursos para determinar en la inversión regional”.

El pasado 22 de febrero el Diario Oficial publicó la Ley 21.073 que regula la elección de Gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales. Esta normativa indica, entre otras cosas, que los jefes del gobierno regional se elegirán democráticamente, a partir del año 2020. La iniciativa se aprobó luego de que una comisión mixta zanjara que los actuales consejeros regionales electos en 2017 cumplirán su periodo hasta el 2022. Sin embargo, quienes resulten electos en las elecciones de 2021 estarán 3 años en sus cargos, para así coincidir con las elecciones territoriales y retomar los cuatro años habituales, en conjunto con los gobernadores regionales. De este modo, se daría cumplimiento a la legislación, la cual indica que la elección de gobernadores regionales se realizará conjuntamente con la de Consejeros Regionales y en la misma fecha que las elecciones municipales. Es decir, en 2024 se elegirán gobernadores regionales, Cores, alcaldes y concejales. Otra de las indicaciones aprobadas indica que será electo quien obtenga la mayoría de los votos, con un mínimo del 40% de los sufragios válidamente emitidos. Si ningún candidato alcanza dicha votación, se realizará una segunda votación entre las dos más altas mayorías relativas, el cuarto domingo siguiente a la fecha de efectuada la primera votación.

La Ley 21.073

