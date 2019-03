Este viernes en el Viejo Rancagua: Loïca nos invita a conocer “la sombre de su árbol”

La cantante Rancagüina comenzará su gira Chile-Colombia y celebrar el 22 de Marzo, el lanzamiento de su canción Río, con el fin de conmemorar el día mundial del agua

Muy conectada con el medioambiente y las problemáticas del cambio climático es el canto de Loica, una cantante rancagüina que se presentará este viernes a las 21 horas en el Viejo Rancagua, “las invito a todas a compartir mi música luego de la marcha feminista”, explicó la artista que comenzará un tour internacional entre Chile y Colombia.

A la Sombra de sú Árbol (2017), su primer disco, le abrió las puertas para realizar su primera gira por Estados Unidos (2018), donde se presentó con talentosos músicos de Berklee College of Music y New England Conservatory.

Este 2019 es profundamente cíclico y significativo para la artista, ya que regresa a Chile después de haber vivido y estudiado más de 7 años afuera del país. “Me fuí a los 17 años, con la visión de hacer algo frente al cambio climático.”

Loïca estudió Ecología Humana, en College of the Atlantic, Maine, Estados Unidos. A través de su universidad participó de diversas conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Lima, Bonn y París: “Al participar de estos espacios políticos, me di cuenta que era necesario generar un cambio cultural a través de la música, que es fundamental comunicar la crisis medio ambiental a través del arte”.

Al regresar a Chile, participó de Sonora Festival Internacional de Compositoras (2018) en Viña y Santiago, compartiendo escenario con destacadas artistas nacionales como Daniela Conejeros, Yorka y Claudia Manzo. La cantante destacó que volver a Rancagua fue bonito, donde se reencontró con la música local “cuando me fui no había ni Teatro Regional, hoy la ciudad está más bella sobre todo el paseo Estado. Aunque también tengo sentimientos encontrados, ya que por otro lado la expansión urbana termina con los espacio s verdes, una planificación no enfocada al medioambiente o resguardo los espacios”.

Tras su concierto en Rancagua, Loïca tendrá un par de conciertos más en Chile, antes de viajar a Colombia: el 9 de Marzo en Valparaíso y el 10 en el Cajón del Maipo, donde la acompañará el destacado guitarrista Benjamín Aedo.

Luego es el turno de Bogotá: el 21 de marzo en Galería Café Libro junto con Ensamble Babel y el 29 del mismo mes en Café Tambora junto con Victoria Laverde, cantautora Bogotana emergente.

“Durante esta gira se cumplen 2 años desde que lancé mi primer disco.” Afirma Loïca que va a celebrar lanzando su nueva canción “Río” el 22 de Marzo, para el Día Mundial del Agua. “La canción hace un homenage al agua en movimiento y al hecho de que alrededor de 80% de nuestro cuerpo está hecho de agua, al igual que el planeta Tierra.”

En Río, Loïca colaboró con la destacada cantante y maestra de jazz Colombiana, Gina Sabino. “Gina es una voz sabia y libre, me emocina demasiado volver a Colombia para seguir aprendiendo de su voz.” Dice Loïca, al recordar que tomará un curso intensivo de vocal Jazz con Gina y Bob Stoloff.

En Abril regresará a Chile, desde donde planea realizar más conciertos y compartir nuevos singles a lo largo del año. “Canciones sobre la pérdida de biodiversidad, sobre amor y desencuentros, y raíces que quiebran avenidas para hacer nuevo camino,” dice la artista.

