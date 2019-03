Carla Sangredo vocera coordinadora 8M en Rancagua: “El llamado es a manifestarse de cualquier forma”

Una semana marcada con acciones que visibilizan la luchas por conseguir la igualdad para las mujeres y que tendrá su gran manifestación hoy viernes a las 18:00 horas en diversas comunas de nuestra región. #LaHuelgaFeministaVa

Con el llamado desde paralizar el trabajo doméstico, hasta a no comprar en tiendas comerciales o generar espacios de diálogos entre familiares, se presenta la marea feminista este viernes 8 de marzo, donde en más de 120 comunas se han programado actividades que visibilicen la desigualdad y violencia que aún deben enfrentar las mujeres las distintas áreas dela vida.

Así desde la organización que realiza el llamado a huelga señalaron que se espera que tanto quienes reciben remuneraciones por su trabajo, como quienes no, puedan participar de una u otra forma de la movilización del 8M. “Creemos que somos las mujeres quienes tenemos que cambiar esta sociedad, somos las mujeres quienes tenemos la fuerza para poder cambiar lo que está precarizando nuestra vida”, señaló la vocera de Rancagua de la agrupación, Carla Sagredo, recordando los ejes de la convocatoria, entre los cuales está la educación no sexista, el trabajo digno, la no violencia contra la mujer, la igualdad salarial, la valoración del trabajo no remunerado, entre otros.

Sagredo explicó que el llamado a paralizar no es sólo a aquellas mujeres que realizan trabajos asalariados, sino que también “estamos llamando a paralizar todo el trabajo doméstico que hacemos las mujeres y que es invisibilizado”. Labores domésticas como cocinar, planchar ropa, cuidar a los niños, limpiar, son consideradas un trabajo sin remuneración económica. Es por eso que durante ese día el llamado es a que los hombres las asuman en apoyo a sus compañeras, madres e hijas. Esto porque según estudios de nuestro país las mujeres realizan tres veces más trabajo doméstico que los hombres, aunque ellas tengan o no un trabajo remunerado paralelamente

La representante manifestó que “la convocatoria para esta huelga histórica, sigue creciendo a medida que llegamos al viernes y que no nos quedaremos ahí, sino que seguiremos trabajando todo el año.

Hasta el día de ayer eran diez las organizaciones sociales que adherirán a la huelga de este 8 de marzo: la AFDD, la CUT, la Confusam, la Federación de Colegios Profesionales, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Coordinadora Nacional No+AFP, Marca AC, la Red de Investigadoras (REDI) y las federaciones de estudiantes de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica.

Marchas en la región de O´Higgins

Graneros, Plaza de la comuna a las 18:00 horas

Rancagua, Plaza de Los Héroes de Rancagua 18:00 horas

Rengo, Liceo Luis Urbina Flores 18:00 horas

San Vicente de Tagua Tagua, plaza de la comuna a las 20:00 horas

Pichidegua, Plaza de la comuna a las 18:00 horas

Pichilemu, municipalidad 18:00 horas

San Fernando, Plaza de Armas a las 19:00 horas

Formas de apoyar el 8M

Debido a que no todas la mujeres pueden realizar una huelga en sus trabajos u hogares, es que el movimiento también contempla 100 acciones donde las mujeres – y hombres- puedan apoyar la causa. Las primeras de ellas están enfocadas en el trabajo doméstico y los cuidados, donde se pide visitar a abuelas o mujeres mayores y hablar sobre el feminismo de su época o generar carteles autogestionados con demandas que crean necesarias resaltar en el hogar.

Mientras que el ámbito laboral, se aconseja llevar a los hijos al trabajo o dejarlos al cuidado d los padres; salir más temprano o crear jornadas de reflexión en torno al tema. La iniciativa también habla de resaltar a las mujeres destacadas de los barrios, empresarias, no comprar en las grandes tiendas, entre otras medidas.

Mas informaciones en

https://www.m360.cl/noticias/vivir-bien/sociedad/100-formas-de-participar-en-la-huelga-feminista-del-8m/2019-03-04/130124.html

Valentina Carrasco ilustró forma de adherirse a la huelga #6: “Si puedes parar ese día, almuerza con tu abuela, u otra mujer mayor y conversen sobre su historia, la vida de las mujeres y sus luchas”

