Funcionan sin permisos: Seremi de Salud inicia sumarios sanitarios a talleres mecánicos, desabolladura y pintura ﻿

En la Población San Luis de la comuna de Rancagua, se encontraron dos talleres que no cuentan con ningún tipo de permiso y autorización para funcionar.

Fernando Ávila F.

Con el fin de regular los lugares de trabajo, la Seremi de Salud O´Higgins, a través de su Departamento Acción Sanitaria, inició un proceso de fiscalización a diferentes tipos de talleres, encontrando en la Población San Luis de la comuna de Rancagua, dos talleres que no cuentan con ningún tipo de permiso y autorización para funcionar.

Por lo mismo, la autoridad sanitaria inició los respectivos sumarios sanitarios y otorgó plazos perentorios para que los titulares de los mismos regularicen la situación y puedan funcionar como corresponde, la que se basa principalmente en las condiciones que tienen los trabajadores y por los efectos al medio ambiente que pueden tener las diversas labores, como los destinos inciertos de los residuos sólidos industriales peligrosos, tales como: baterías, aceites, neumáticos, grasas, combustibles, entre otras.

Cabe mencionar que las fiscalizaciones fueron lideradas por el jefe de la cartera de salud, Dr. Rafael Borgoño, quien comentó que “los talleres que no contaban con los permisos tenían en promedio 10 vehículos en proceso de arreglos, lo que se entiende que no eran labores puntuales. Como Seremi de Salud estamos obviamente a favor del empleo y de los emprendimientos, pero debemos resguardar la salud de las personas, de los trabajadores, de los vecinos, como también velar para que no se produzcan daños al medio ambiente que eventualmente podrían generar problemas a las personas”, sostuvo el Dr. Borgoño.

Comentarios