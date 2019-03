Norma Cartes Galarce: La Pirquinera que inspira en mina “La Princesa”﻿

– Desde hace tres años esta mujer trabaja “pala a pala” junto a su marido ilusionada con la búsqueda de la veta que los llevará a descubrir oro.

– Fue reconocida junto a otras 22 mujeres a nivel nacional en La Moneda, en el marco de la conmemoración por el “Día Internacional de la Mujer”.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

A pala y picota junto a su marido y seis perros, día a día realiza su trabajo en la mina “La Princesa”. Su pasión por la mina, los cerros, la curiosidad y las emociones que acompañan la sensación de la búsqueda de un tesoro, hace que cada día, desde hace tres años tomara la decisión de acompañar a su compañero de la vida Luis Molina, en las labores de pirquinera en la mina “La Princesa” en el sector Minero de Chancón, en la región de O´Higgins.

Norma tiene 53 años, es una mujer que inspira, típica mujer chilena, sonriente, positiva, buena para la talla, cariñosa, empeñosa y luchadora. Madre de cinco hijos y abuela de 11 nietos.

Una fémina convencida de que no existen labores para hombres y mujeres. Y que sólo basta tener ganas para poder desempeñar cualquier cosa. Norma es una mujer que ha dejado ya huella tan así que en la mañana de ayer – viernes- fue recibida por el Presidente Sebastián Piñera junto a otras 22 mujeres que escogieron los ministerios para ser homenajeadas en La Moneda, en el marco de las conmemoraciones por el “Día Internacional de la Mujer”.

“PALA A PALA”

Nos recibe Norma en la entrada de la mina “La Princesa”, nombre que comenta enseguida que estaba de antes que ella llegara y que luego esperan cambiar a “Reina”, si es que las “vetas” dan para lo que se necesita una corona de una reina, obviamente ella la llevará y se ríe. Dueña de una sonrisa amplia y unos ojitos que brillan cuando cuenta que cada día su trabajo comienza desde las ocho y que le gusta mucho. Una vez le pasó una anécdota al no cargar su lámpara se quedó a oscuras adentro y sola. Pero rápidamente comenzó a caminar para devolverse por el túnel ocupando sus manos tocando una de las paredes y así logró salir al recibimiento de su Luis que no se había dado cuenta de este impasse “Es que él lleva 30 años en esto y siempre me dice que la lámpara debe estar cargada y que el casco se queda aquí… en realidad se preocupa mucho de la seguridad, como debe ser”, señala Norma.

Si bien antes trabajaba en el campo esta mujer de 53 años cambió su destino. Inicia su día a las 7 de la mañana, deja a sus hijos en el colegio y ya cerca de las 8 y media inicia su día laboral junto a su marido hasta las 15 horas, donde como detalla su esposo orgullo “ella debe cargar carros, apalear, preparar la cargas, pasarle los explosivos, hago todo lo necesario. Somos un equipo”.

Esta mujer nos aclara que nunca imagino trabajar en una mina “Yo nunca pensé trabajar aquí. Ni lo había soñado. Esto de repente salió y me contagié. Igual mi papá fue minero”.

Eso si nos aclara en la conversación que es un trabajo duro de esfuerzo “Aquí si hay que poner el hombro y pucha que se transpira harto, se suda la gota gorda. Pero uno tiene que aperrar, apañar, me ha tocado afirmar la broca, cargar los tiros, uno queda toda cochina pero la recompensa es que una hace lo que le gusta”.

EN BÚSQUEDA DE UNA BUENA VETA

“Esto es un emprendimiento y hay que ponerle harta empuje. Yo llegó todos los días con la fe que vamos a encontrar metal, que se va a dar una buena “veta” y que va a tener buena ley – un buen pago- sobre los dos gramos nos salvamos un mes y sobre los seis gramos quedamos tranquilos varios meses” nos explica la pirquinera, que se ha certificado en manipulación de explosivos entre otras materias por parte del ministerio del ramo “Este es un trabajo de perseverancia no sirve para una persona que un día se aburra es día a día”.

LA FEMINEIDAD SIEMPRE PRESENTE

“Este trabajo si te obliga con el pelo tomado, y bajo el casco, las uñas yo me las pinto igual, claro si cortas, no se puede trabajar con uñas largas y una se puede maquillar siempre como debe ser una mujer preocupa de una” Sobre el futuro Norma adelanta que “Esto es lo mío, no tengo dudas, yo deje lo que hacía antes y esto es lo mío hasta que me muera. No pienso cambiar mi rubro. Es duro, pesado pero yo tengo mi técnica para que no me sea tan pesado, y hgago todas las pegas. Es un trabajo que no afecta nada mis labores de casa. Y mi marido me ayuda en casa también. Se trabaja todos los días iguales, no hay descanso hay días que claro uno se sienta más cansada pero nada que sea tan complicado” manifiesta.

Finalmente, se muestra muy agradecida por las capacitaciones recibidas que ayudan a desarrollarse en esta área “Estoy muy agradecida de las capacitaciones siento que es una gran ayuda que entrega el estado ya que somos capaces de hacer esto y mucho más”.

