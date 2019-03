Mónica Rodríguez Fica, Pichidegua: La apicultura hecha mujer﻿

En la tranquilidad de San Luis, un sector rural de Pichidegua, vive Mónica Rodríguez Fica, reconocida apicultora a nivel nacional, y quien con su dedicación, sencillez y cariño por las abejas ha logrado no sólo generar su fuente de ingreso, sino que además ser un referente válido para el cuidado y conservación de esta vital especie el ecosistema.

“Comencé como un hobby hace unos años atrás junto a mi esposo, para aprender a hacer miel con la finalidad de tener en mi casa. Me comenzó a atraer el tema. Estudié mucho, iba a cursos sobre abejas, apicultura y temas relacionados. Comencé a entender el valor de las abejas y su aporte a la naturaleza, su importancia y el cuidado que debemos tenerles. Mi vida ahí cambió”, señaló con orgullo y emoción Mónica Rodríguez al describir sus inicios en el área.

Tras fallecer su marido y quedar con sus dos hijos, mostró la fortaleza, tenacidad, inteligencia y compromiso por salir adelante y poderles dar oportunidades y herramientas. Por ello sola y como se dice “a pulso” y aplicando lo aprendido, comenzó a preparar colmenares y producir miel, sin sospechar que abriría una puerta que escribiría muchas historias de ejemplo, solidaridad, sustentabilidad y fuerza de mujer.

“Para mi estudiar, aprender y generar redes de apoyo y colaboración han sido fundamental para aprender de la miel, las abejas y diversificar la producción, llegando a generar abejas reinas, jalea real, propoleo y una gran variedad de productos. Aliados que me han acompañado en este camino como Prodesal, Sercotec, El Centro de Desarrollo de Negocios Rancagua y Pro Chile me han fortalecido en mis capacidades y competencias, abriendo posibilidades y mercado para mis productos, permitiéndome innovar y sostenerme con la calidad que me caracteriza”

Los productos con su marca Moni Mony son solicitados en diversas partes de chile, tanto para consumo , estética o medicinal. La calidad de su miel y las propiedades que tiene la han llevado a generar productos como Shampoo, bálsamo, dulces, propoleo, jalea real y otra gran variedad que la ha llevado a dar charlas y exposiciones en diversas organizaciones de apicultores y universidades del país.

Pero el desafío continuaba para Mónica. Había algo más. Su inmenso cariño por las abejas, ya su familia, la empecinaron en levantar la Casa de la Miel, un espacio no sólo para comercializar, sino que además para educar y abrirse en un insospechado pero atractivo mercado, el apiturismo, siendo pionera en la zona y conectándose con su oferta a otros pequeños empresarios de la Región.

El ejemplo de Mónica Rodríguez es destacable y así lo indica el director regional de SERCOTEC Región de O´Higgins, Sebastián Osorio Munizaga, quien puntualiza al respecto “El presidente Piñera nos ha pedido que trabajemos incansablemente por fomentar a nuestras Pymes con asesorías, capacitaciones e inyección de recursos que buscan fortalecer estos emprendimientos como el de la señora Mónica, a quien a través del tiempo hemos visto como bajo el alero de nuestro servicio ha crecido de forma integral y asociativa junto a otros productores de Miel de la región. ”

Hoy los productos de Moni Mony puden ser encontrados en la pagina www.mercadoregional.cl , en su tienda en el sector San Luis en Pichidegua, o en la gran cantidad de ferias que ella junto a Carlos su pareja, recorren , llevando la magia, el sabor y las propiedades de las abejas.

