Modernizando los servicios: En 31 comunas de la región se puede adquirir la Patente en línea﻿

Hasta el 1 abril hay plazo para cancelar los permisos de circulación, donde las comunas se actualizan y digitalizan para quedarse con los contribuyentes. Placilla y Lolol no cuentan con este servicio habilitado.

Hasta el 1 abril hay plazo para cancelar el Permisos de Circulación, documento que permite trasladarte libremente desde un punto a otro. En este contexto, y con el objetivo de hacer más expedito y, sobre todo, incentivar a que los automovilistas realicen en las comunas el trámite del pago de patentes, es que en sus portales digitales, 31 municipios se han empeñado en ofrecer mejores alternativas para sus usuarios, facilitando el pago on line.

Así lo explicó el Seremi de Transporte, Hans González “La realidad de nuestra región nos dice que tenemos 31 comunas en las cuales se puede hacer el trámite en línea, a través de las distintas plataformas que imponen los municipios y poder hacerlo on line, ya no se requiere hacerlo presencial, sino que lo puedes hacer directamente desde sus páginas web. Solamente hay dos comunas que no tienen habilitado el sistema que es Lolol y Placilla”, sostuvo.

El monto del Permiso de Circulación varía cada año pues según la Ley de Rentas Municipales, el valor se establece en relación con el valor del precio del vehículo, tasación es entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) quien ya publicó la tasación fiscal de vehículos vigente para 2019, cuya información es relevante para los propietarios de autos, pues permite calcular la base imponible para que los municipios del país calculen el valor del Permiso de Circulación obligatorio para este año.

“El Servicio de Impuestos Internos habilitó un sitio web (www.sii.cl), donde se pueden consultar los valores de la nuevas tasaciones fiscales y ver de acuerdo a la marca y modelo del vehículo cuánto es el valor a cancelar por el Permiso de Circulación para el año 2019, lo que permite anticiparse para ahorrar el dinero para cumplir con este trámite que le permite circular libremente todo el 2019 y parte del 2020 sin problemas”, explicó el Seremi de Transportes.

REVISIÓN TÉCNICA AL DÍA

La autoridad del ramo recordó que este impuesto, lo deben pagar anualmente todos los dueños de vehículos motorizados. Trámite que puede complicarse en caso que se cuente con multas de tránsito no pagadas o sin la Revisión Técnica al día “Para renovar su Permiso de Circulación, deben tener la Revisión Técnica al día, esto es ir a las Plantas de Revisión Técnica que están operativas, pueden solicitar la hora a través de www.prt.cl elegir la Planta de Revisión Técnica y agendar una hora en aquellos casos que no tengan tiempo”, expuso González.

Agregó que “Actualmente en la región tenemos ocho plantas operativas en las distintas provincias para que puedan hacer el trámite y anticiparse a alguna situación que les podría truncar un efectivo trámite de renovación de permiso de circulación. A esto se le suma -agregó- la obtención del Seguro Obligatorio, que es otro de los antecedentes que se necesitan al momento de la renovación del permiso. El llamado es a no llegar a última hora arriesgándose a alguna infracción de Carabineros por no contar con un permiso de circulación al día”, finalizó el Seremi de Transportes.

En este contexto, las comunas se encuentran fuertemente trabajando para captar el mayor número de contribuyentes que se decidan en dejar su dinero de los Permisos de Circulación en alguna comuna, pues parte del dinero va en beneficio del municipio local.

Y es que sólo el 37,5% del monto recaudado se queda en las arcas municipales, ya que el restante, el 62,5% va dirigido al Fondo Común de Municipalidades, quienes distribuyen el dinero según la riqueza que tenga cada municipio y así financiar proyectos que buscan mejorar algunas problemáticas que existen en distintas comunas del país, es por esto que los jefes comunales se empeñan por captar el mayor número de contribuyentes en sus municipios.

REQUISITOS PARA RENOVAR PATENTE

Necesitarás una serie de papeles que tener a mano de cara a poder sacar tu permiso de circulación:

Permiso de circulación del año anterior, cancelado.

Seguro automotriz.

Revisión Técnica y Análisis de Gases, o el certificado de homologación correspondiente.

Solicitud de traslado firmada (si es que año anterior canceló en otra comuna.)

DOCUMENTOS VEHICULOS NUEVOS

– Factura de Compra del Vehículo.

– Inscripción Registro Civil (Padrón).

– Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

– Certificado de homologación.

