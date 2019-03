Alcaldes en alerta por medidores inteligentes﻿

La modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos, que permite a las empresas que proveen servicios eléctricos reemplazar los antiguos medidores por “dispositivos inteligentes”, cuyo costo aún no está dilucidado completamente -esto luego que en sesión especial- este miércoles 13 de marzo en la Cámara de Diputados los legisladores llamaran al Gobierno a tomar cartas en lo que se ha vuelto el tema de las últimas semanas.

Alcaldes de distintas comunas de la región no han quedado indiferentes y plantearon su postura ante el tema, más aún cuando diversos medios publicaron la votación ocurrida en enero del 2018 donde 91 parlamentarios dentro de ellos figuran seis de nuestra región – tres en ejercicio actualmente- Juan Luis Castro, Sergio Espejo, Isa Kort, Felipe Letelier, Ricardo Rincón y Alejandra Sepúlveda, habrían aprobado que los medidores pasen a ser propiedad de las empresas y su implementación sea costeada por los clientes.

Cabe destacar que en la tarde del miércoles 13 y la mañana del jueves 14 de marzo se han sumado nuevos antecedentes que van de la mano de medidas positivas que sirvan para la implementación de los medidores inteligentes, dentro de ellas está el acuerdo con Enel para que la compañía compre los aparatos antiguos y no se descarta la posibilidad de reevaluar la meta del 2025 como fecha para completar el recambio de todos los medidores, tal como establece el reglamento del último decreto tarifario.

Aunque cabe consignar que en nuestra región aún no se han realizado cambios de medidores.

Gina Pérez Orellana – Fotos: Marco Lara

Alcalde de Rengo, Carlos Soto : “Los parlamentarios Isa Kort y Juan Luis Castro deben dar disculpas a sus electores ya que la embarrada fue grande”.

En lo que van dos días, la comuna de Rengo ya cuenta con 4 mil 500 casas con un cartel que señala “Rengo dice no a los cambios de medidores“. Mostrando así la firme postura del edil Carlos Soto y de la comuna quienes han liderado la campaña para no aceptar el nuevo sistema y que cada día ganas más adeptos. De hecho un video que se ha hecho ya viral, ya suma más de 2 millones de vistas y miles de comentarios el cual no para de compartirse, deja en evidencia que el tema está lejos de terminar. La polémica se ha centrado que con el nuevo sistema, la empresa distribuidora se hará cargo del medidor, pero su valor será pagado por los consumidores al incrementarse los costos operacionales por la inversión. Y si bien desde las empresas dicen que la suma será cercana a los 200 pesos y menor al pago por arriendo que se hace con el sistema antiguo, las manifestaciones de molestia no se han hecho esperar. Y es lo que a juicio del alcalde de la comuna de Rengo, ha hecho que la atención se desvíe de lo medular e importante del tema y que es del origen y que tiene que ver con la votación que realizaron los 91 parlamentarios el pasado enero del 2018, donde figuran seis parlamentarios de la región, que ejercían -de los cuales cuatro aún ocupan un escaño en el congreso- éstos son;Juan Luis Castro, Sergio Espejo, Isa Kort, Felipe Letelier, Ricardo Rincón y Alejandra Sepúlveda.

Y en ese sentido hace un llamado a revisar la ley al considerarla “nefasta” “Aquí hay que partir del principio el país se ha enterado recién de algo terrible, aquí se aprobó una ley en el 2018, que luego sufrió profundas transformaciones y hay algunas cosas que está sobre los propios principios legales que sustentan esta ley”, refiriéndose a que hoy los parlamentarios solamente están discutiendo sobre el pago del medidor tanto el gobierno como parlamentarios acuña “ Lo que molesta es que hoy los parlamentarios estén solamente discutiendo quien se hace cargo del pago del medidor tanto el gobierno como los parlamentarios. Y creo que la discusión es en definitiva la legalidad de este tema, ver si es es posible que se nos quite un bien que es nuestro, los retire la compañía de electricidad, y que nosotros terminemos pagando la reposición y que la propiedad de éstos sean de la compañía eléctrica sin consultar a uno como como dueño de la propiedad” arremete.

Es por eso que hoy señala que están pidiendo que se revise la ley. Y que sólo una vez que se haga un estudio y se constate que no habrá un costo para los usuarios se discuta “Los usuarios hasta el día de hoy pueden controlar el gasto y el nuevo medidor impiden que cada uno de los vecinos en sus casas ejerzan sus facultades fiscalizadores respecto del real cobro del gasto de electricidad, ya que asegura que este aparato sería monitoreado solo por la empresa distribuidora de electricidad y es una pena pero ninguna empresa privada nos pueda dar esa tranquilidad y aquí evidentemente se está beneficiando sólo al empresariado y es por eso que se han sumado muchas comunas que comparten nuestra postura.” Es por es que insiste e que hay que revisar la ley y va más allá “Desde mi punto de vista, creo que debiera anularse la ley . En lo que es la comuna de Rengo no cederemos. Y se han ido sumando Pichidegua, Rancagua, Codegua, Paredones entre otras ,así también otras puntos del país“.Consultado si ha tenido la posibilidad de conversar con algunos de los parlamentarios de la región que figuran dentro de los 91 que aprobaron la ley señaló “No. Con ninguno de ellos. La verdad que no me interesa hablar con ellos. Vemos que estos temas son votados de manera transversal y tienen que ver con favorecer al empresariado. Es por eso que yo no voy a hablar de quien aquí cometió un error o no. Aquí hubo un error garrafal. Los parlamentarios Isa Kort y Juan Luis Castro que hoy están vigentes deben dar disculpas a sus electores ya que la embarrada fue grande”.

Rubén Jorquera Vidal, alcalde de Coltauco y Presidente de MURO’H:“No es posible que nuestros parlamentarios no sepan lo que votan”

“No puedo entender cómo se pudo aprobar una modificación a la ley de esta forma, no es posible que nuestros parlamentarios no sepan lo que votan, estoy totalmente en desacuerdo con esta medida y exijo que si realmente se realiza este “cambio” el costo lo deban asumir las empresas eléctricas y no el usuario”, así lo señala el alcalde de la comuna de Coltauco, Rubén Jorquera Vidal quien a su vez es presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins MURO’H, criticó la medida que perjudica económicamente a los habitantes.

El alcalde también señala que “Todo esto es un verdadero Complot contra el usuario, es completamente incomprensible la poca claridad que hay respecto a este tema, existen muchas dudas, por ejemplo, porque se cambian los medidores?, sí se asegura que ambos medidores registran el mismo consumo, entonces para que el cambio, o el verdadero negocio es el recambio del medidor a como dé lugar?, que persona o empresa trae estos medidores a Chile?, por eso no se entiende en qué minuto las autoridades de este país permitieron que esto ocurriera y peor aún, que el costo se traspasara a nuestros habitantes, basta de sinvergüenzuras”.

Es por ello que acuña “No podemos permitir un cambio de nuestros medidores si no antes recibir una respuesta de como realmente funcionan estos nuevos aparatos y donde nuestros parlamentarios también den una señal concreta de como se soluciona todo este enredo que ellos mismos generaron”.

Eduardo Soto, alcalde de Rancagua: “Un acto administrativo se puede modificar por otro acto administrativo”

Por su parte el alcalde de la comuna de Rancagua Eduardo Soto manifestó que junto a siete concejales han planteado también su postura ante este tema como forma de demostrar la sensibilidad por parte de la ciudadanía “El no abrir la puerta es una forma de representar la sensibilidad y el reclamo de parte de la ciudadanía que representamos ante este tema para que tanto el gobierno y parlamentarios revisen la ley. Pese que entiendo que la ministra de energía hace poco volvió a ratificar el tema , pero eso no quita la fuerza y razón del malestar de nuestros vecinos” manifestó el edil de la capital regional.

Consultado si ha tenido posibilidad de reunirse con algunos de los parlamentarios para hacer ver este tema manifestó que “Tengo agendado un par de reuniones con parlamentarios y se los plantearé también. Se que algunos han manifestado su voluntad de apoyo. Mi trabajo es sensibilizar y transmitir el sentir de la ciudadanía. En este caso es un sentir casi generalizado de la comuna de Rancagua.

En ese sentido Ud cree que se puede derogar la ley?

-No sé si derogar. Pero un acto administrativo se puede modificar por otro acto administrativo. En el fondo aquí lo que plantean los vecinos y yo lo comparto plenamente es que si la empresa lo que quiere es mejorar la gestión del control de los consumos por qué motivo debe ser pagado por el usuario y eso es injusto y eso es lo que estamos apoyando.

MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO (portal Cámara de Diputados)

1. Explorar que las empresas distribuidoras compren a los propietarios actuales sus medidores usados, los que finalmente quedarán en desuso luego de recibir el medidor inteligente. Esta medida ayudaría a alrededor de 4,8 millones de consumidores.

2. La empresa de electricidad deberá informar al usuario las nuevas tarifas a las que podrá acceder si realiza el cambio de medidor, agregando una simulación de la cuenta final. Se estima que estas reducciones podrían alcanzar, a lo menos, un 5% de la cuenta de electricidad, lo que equivale a $1.000 de una cuenta tipo de $20.000.

3. El Gobierno, a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), definirá el procedimiento de cambio de medidores a fin de reducir las molestias que la instalación de los nuevos artefactos puede generar en los usuarios.

4. Las empresas distribuidoras deberán priorizar el recambio de medidores de quienes así lo soliciten, así como el caso de consumidores que se acojan a la Ley 20.571 de generación distribuida, tan pronto como requieran una nueva conexión. Para llevarlo a cabo deberán implementar una plataforma en su sitio web para que los usuarios puedan requerir el reemplazo del medidor correspondiente.

5. El Gobierno instruirá a la SEC para que dedique a un equipo especializado que fiscalice la certificación, instalación, mantención y reposición de los nuevos medidores, además de atender las dudas y reclamos.

6. El Ministerio de Energía, se encuentra trabajando en un proyecto de ley que reforma el sector distribución eléctrica para modernizarla, ampliar la competencia, revisar la eficiencia del sistema y asegurar que la tarifas finales sean las más bajas posibles.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios