Maxi Salas apunta por un O’Higgins que irá a La Florida por la victoria

El atacante, comentó que esperan repetir lo hecho en los últimos tres juegos, donde han podido conseguir triunfos que los han llevado a pisarle los talones al puntero.

Maximiliano Salas anda encendido. El atacante, a quien el gol se le negó por largo tiempo desde su arribo a O’Higgins, en este torneo ha tenido oportunidades que ha concretado, y no solo con balón en movimiento, sino que además con pelota parada.



El joven trasandino, uno de los puntales en la actual campaña del “Capo de Provincia, tiene claro que mañana frente a Audax Italiano deben salir a hacer el juego que han planteado en otras canchas, y que hasta el instante les está dando réditos en la tabla de posiciones.



Al respecto, tras la práctica privada en el Monasterio Celeste, Salas destacó que para ir a La Florida, “estamos con muchas ganas de enfrentarlos, nosotros vamos a ir a buscar el partido para poder ganar y seguir en lo más alto (de la tabla)”.



Además, sobre el partido, el ex delantero de All Boys de Argentina, dijo que durante esta semana han trabajado bien el partido, más cuando “como todo equipo ellos se hacen fuertes como local”. Por eso, expresó que deben ir a jugar “mano a mano, no dejarlos jugar, para busca la equivocación y tener el control del partido”.



Junto con ello, Salas manifestó que el equilibrio que han mostrado en estas últimas tres fechas es fundamental en la campaña. Primero, porque “lo importante es hacer los goles, eso nos da confianza para seguir entrenando y tomar un buen ritmo, ese que quiere el profe”. Y luego, porque en retaguardia “estamos teniendo un buen rendimiento, y eso nos da confianza a nosotros para ir hacia adelante y poder marcar”.



En ese sentido, comentó que él está bien para eso, para anotar, lo mismo para tomar la responsabilidad de lanzar los tiros penales. “Uno siempre quiere tirar los penales, más si uno es delantero y con confianza se puede hacer”, apuntó.

EQUIPO QUE GANA…

Para este sábado, de no mediar algún inconveniente de última hora, el once titular sería el mismo que derrotó a Universidad de Chile, Deportes Iquique y Coquimbo Unido.



Es así que, este podría estar conformado por Miguel Pinto; Paulo Magalhaes, Albert Acevedo, Juan Fuentes y Roberto Cereceda; Tomás Alarcón, Fabrizio Ramírez y Ramón Fernández; Maxi Salas, José Luis Muñoz y Renzo López.



Ese elenco, que ya suma 270 minutos victorioso, está con la confianza a tope. Según Salas, el que se esté repitiendo el equipo, es “importante para cada uno de que está entre los once, porque da confianza de que uno está haciendo las cosas bien”.

