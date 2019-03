Metal noruego y punk nacional este fin de semana en Rancagua

Un fin de semana lleno de rock verá la capital regional, ya que el viernes se presentará la afamada banda punk BBs Paranoicos y el domingo los black thrash metal: Aura Noir.

Un importante fin de semana de rock habrá en el Golden RockBar de Rancagua. Esto cuando se presenten los íconos del punk nacional, BBs Paranoicos, el día viernes 15 desde las 22 horas; y con la segunda presentación de la banda de black thrash metal de Oslo (Noruega), Aura Noir, el domingo 17 desde las 18 horas.



Los nórdicos se presentarán por segunda vez en nuestra ciudad, lo que será un nuevo hito para el metal regional. Los precursores del black thrash presentarán un show agresivo, repasando canciones de sus seis álbumes (“Black thrash attack”, “Deep tracts to hell”, “The merciless”, “Hades rise”, “Out to die” y el último grabado el año 2018 “Aura Noire”).

Aggressor y Blasphemer, serán los encargados de cerrar un verano que estuvo lleno de rock en el bar de la Alameda, con bandas como Animal, Criminal, Dorso, British Lion (Steve Harris) y a Blaze Bayley (ex Iron Maiden). La tarde del domingo será teloneada por los thrashers rancagüinos de Death Wards y por los death metal Invocation Spellz. Las entradas están a la venta en Eventrid.cl con un valor de 16 mil las primeras 50, 20 mil la general y 30 mil el meet and greet.



PUNK NACIONAL

Dos días antes de la presentación de Aura Noir, los seguidores del punk y el rock también tendrán su espacio. Desde las 23 horas del viernes se presentará en el Golden RockBar la afamada banda nacional BBs Paranoicos, uno de los puntales del punk de la década del 90 con nueve discos de estudio. Los santiaguinos serán teloneados por Punktruka y dos bandas radicadas en Noruega que realizan su gira de verano por la Zona Central de Chile: Lecquian y Grrero Arcaico. Las entradas se pueden conseguir a través de Eventrid.cl y tienen un precio de 10 mil la preventa y 12 mil general. Tanto este evento, como el de Aura Noir, son producidos por Rangkulwe y Convicción Booking.

