Amistoso entre Colchagua y la U no se jugará

-Los azules adujeron “temer por la integridad de sus dirigentes y jugadores” tras la serie de eventos que vivieron en la semana. En San Fernando, lamentan la decisión de Azul Azul.

El terremoto institucional que vive Universidad de Chile, tuvo una fuerte réplica en San Fernando. Luego que Colchagua CD consiguiera la autorización de Estadio Seguro para recibir a los azules el miércoles por la noche en la denominada “Tarde Huasa”, el conjunto que ahora dirige Alfredo Arias determinó no viajar.



Según comunicó ayer el presidente del elenco de la Herradura, Jorge Salazar, “hoy domingo a las 11.12 am recibí un escrito de la dirigencia de Universidad de Chile, donde se informa que debido a los acontecimientos ocurridos en los últimos días, han tomado la decisión de no viajar a la ciudad de San Fernando, por lo que no podrán cumplir el acuerdo pactado de disputar la Noche Huasa del miércoles de 20 de marzo”.

En ese sentido, Salazar expuso que “lamentamos profundamente la decisión tomada por parte de Universidad de Chile, sin embargo, ya estamos trabajando para encontrar un nuevo rival”.



Ahora bien, lo más seguro es que no exista duelo este miércoles, y los colchagüinos tendrán que afrontar el partido por Copa Chile frente a Deportes Santa Cruz (domingo 17.30 horas), sin un partido de preparación previo.

