Impactante video de robo a joyería de Portal Rancagua

Fueron cinco las personas que vestidos especialmente para cometer el atraco llegaron hasta la joyería, donde con un combo golpean y fracturan las vitrinas, para luego huir en una camioneta y dejarla abandonada en una población rancagüina. Los delincuentes no entraron a la tienda gracias a un osado eléctrico que engañó con un taladro a los delincuentes

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas

Un nuevo hecho delictual ocurrió la tarde de este lunes en la ciudad de Rancagua. La violenta situación se registró en el Portal Rancagua ubicado en la Carretera El Cobre, donde sujetos desconocidos premunidos aparentemente con armas de fuego asaltaron la Joyería Landeros, fracturando las vitrinas, y sustrayendo especies avaluadas en cerca de 30 millones de pesos.

El hecho produjo un amplio operativo policial tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, ya que tras el delito los sujetos habrían huido en una camioneta color blanco, sin que hasta el momento se tengan antecedentes de los responsables. Sin embargo, los primeros operativos dieron como resultado el haber encontrado el vehículo abandonado en la población Granja de Rancagua, muy cercana al lugar donde ocurrieron los hechos.

Los sujetos habrían utilizado combos para golpear las vitrinas de vidrio, las que presentaban un evidente destrucción producto de los fuertes impactos. Tras el trabajo que realizo en el lugar la Policía de Investigaciones, el Fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Región de O’Higgins, Alberto González, aseguró que fueron cincos los sujetos que a eso de las 14:30 de la tarde llegaron hasta las dependencias del Portal Rancagua, movilizándose en una camioneta, sin embargo, fueron tres los que llegaron hasta el frontis de la Joyería Landeros con combos y extintores, y según el fiscal, al parecer armas de fuego, rompiendo las vitrinas, pese a que eran de un grosor importante y blindadas.

Los impactos hicieron que se destruyeran las vitrinas procediendo a robar aproximadamente 20 relojes, los que fueron avaluados en cerca de 30 millones de pesos. Los sujetos no lograron ingresar a hasta las dependencias interiores de la joyería, ya que la dependencia posee dos puertas, logrando vulnerar la primera, sin embargo, cuando llegan a la segunda puerta, las imágenes muestran que extraen un arma aparentemente de fuego, de la que hasta el momento no existe información certera si fue utilizada, siendo materia de la investigación. Además portaban extintores en el exterior de la joyería para ser utilizados como elemento disuasivo. Hasta la tarde del lunes no había confirmación respecto a que hayan realizado algún disparo, pese a que en las cámaras del centro comercial y de la propia joyería se muestra que uno de los sujetos mantenía en su poder un arma.

Los sujetos vestían overoles blancos, por lo que según el fiscal se demuestra que hubo una planificación del hecho, así como el modus operandis demuestra que existió un grado de profesionalización en el hecho.

La investigación del caso la tiene la Brigada de Robos de la Policía de Investigación, y fue así como el jefe (s) de esta Unidad en la Región de O’Higgins, comisario, Víctor Cabrera, indicó que los sujetos utilizaron herramientas con la intención de fracturar los vidrios de la vitrinas, agregando que de acuerdo a la experiencia y a lo que han analizado en las cámaras existe un trabajo previo organizado para cometer el ilícito, vestidos de una forma idónea, y con guantes para lograr llevarse un importante botín.

