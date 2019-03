PDI y Ministerio de Transportes: Alertan sobre mail fraudulento utilizado para pagar permiso de circulación﻿

Detectives de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana y el Ministerio de Transportes alertaron sobre la circulación de un mail fraudulento que es utilizado como requisito, supuestamente, para pagar los permisos de circulación, en el cual se solicitan datos personales de los usuarios, quienes finalmente terminan siendo víctimas de este tipo de delincuentes.

Fernando Ávila F.

Marzo es el mes donde todos los dueños de vehículos deben cumplir con cancelar sus respectivos permisos de circulación, también se dan las condiciones óptimas para la comisión de delitos asociados a este tema, donde delincuentes hacen circular mails fraudulentos donde señalan que para poder cumplir con la obligación de cancelar el permiso antes mencionado, es necesario que realicen el pago de multas de tránsito que mantienen pendientes.

Es así que en dicho correo electrónico envía un link donde se deben ingresar sus datos personales, los que finalmente son utilizados para cometer fraudes a través “phishing”. Por esta razón, la Policía de Investigaciones de Chile, en conjunto con el Ministerio de Transporte, hicieron un llamado a la comunidad a no abrir ni descargar los archivos contenidos en dichos mails.

El subcomisario, Mauricio Morales, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, explicó que para identificar que se está en presencia de un correo falso es importante fijarse, por un lado, en la redacción de éstos, la que muchas veces no corresponde a términos usados en el país, y por otro, en las supuestas citaciones o notificaciones que no van dirigidas a una personas en particular, sino que hablan de alguien en general.

Morales enfatizó que la ciudadanía debe estar alerta a que varios de estos correos van mutando o cambiando de formato, y que se vuelven a reactivar en el caso de alguna contingencia en particular, como lo ocurrido en las últimas semanas a raíz de los permisos de circulación.

Las autoridades finalmente agregaron que la proliferación de estos emails falsos también se han presentado en otras reparticiones de gobierno, bancos, el Ministerio Público y que incluso también circulan presuntos correos de la PDI, por lo que insistieron en no abrir ni descargar los archivos de estos correos.

