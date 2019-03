Concepto recurrente que ha colmado muchas páginas, estos últimos años. Se trata, en definitiva, de hacer un uso excesivo e injusto de algo o de alguien. Y, lo peor: de personas de menor experiencia, fuerza o poder. El abusivo es quien, sabiendo de su condición, hace uso de ese “poder”, pues lejos está de la autoridad. Sabemos bien que, en ocasiones, podemos “agachar el moño”, es decir, aceptar, callar, sometiéndonos sin protestar, pero eso no acredita que, el abusador, tenga la autoridad para influir sobre nosotros y, mucho menos, por sobre nuestra conciencia.



El que abusa -de seguro- arrastra alguna falencia: cariño, comprensión y, tal vez, un trauma de proporciones, pues, las más de las veces, este tipo de conductas y/o actitudes constituyen una consecuencia hoy que, en su momento, pudo haber sido una de las experiencias más nefastas de ese abusado que, hoy, es otro abusador.



Los años de los abusos; quizás los últimos dos, nos han hecho tambalear nuestra axiología a tal punto que, los más radicales, han vociferado un auto excomulgar toda creencia, pues se han sentido defraudados, quizás, de una de las pocas entidades que podían seguir teniendo algo de credibilidad, entendiendo -claro está- que donde mete la mano el hombre es posible que, también, meta la pata…



Sea como fuera, “los abusos”, han estado en la palestra de nuestro país, develando “el lado podrido de la luna” que, al menos en Chilito, ha sido tal su transversalidad que no ha habido entidad que no haya aportado su granito de hez. Abusos de todo tipo que, usted, los conoce perfectamente y es preferible dar chipe libre a sus experiencias y/o conocimientos previos que, sí y sólo sí, serán más significativos que mis palabras…



Lo que es más que evidente es que, los abusivos, están en cada lugar y parte; no sólo de nuestro país, sino que, en todas partes del mundo, pues, al parecer venimos medio fallados en ese aspecto: en creer que, usando la prepotencia se lograrán más y mejores objetivos; en creer que siendo altaneros o soberbios llamaremos la atención de los demás, exhortándolos a hacer no su voluntad, sino la voluntad de los altivos y facinerosos.

Años atrás, tras echar la caballería encima, las víctimas, reverenciaban a sus victimarios, pues era tanto el horror tras las embestidas que -de seguro- paralizaban completamente al ser humano que tenían al frente; mas hoy, las cosas han cambiado mucho, pues la agresividad; tan propias de los controladores -patrones de fundo, abusadores y, en suma, de esas personas que aún creen que con un par de palabrotas o el caracho van a influir sobre los demás- ya no constituye una “estrategia” válida para someter a la gente.



Estimado lector: ¡Y, usted, no crea que estos abusivos antisociales son sólo el producto de aquellas entidades, organizaciones y/o agrupaciones verticales en donde, la mayoría de las veces la antigüedad constituye grado! ¡No! Usted los encuentra en cada esquina de cualquiera ciudad, pues su involución es inminente, ya que su atrofia cerebral no los deja evolucionar. Seguirán pasando a llevar a la gente; la diferencia es que, ahora, la gente es completamente insensible a sus arbitrariedades, pues saben que son o están enfermos.



Cuando se enfrenta a un abusador, es decir, cuando se le desafía, también el desafío es a su integridad, pues lo que éste espera no es una respuesta, sino una sumisión y, cuando ésta NO llega, pues la imagen mental de dominio se desajusta. Así, el llamado es a enfrentarlos, denunciarlos y evidenciar ese abuso; sea cual fuese éste. No porque no nos demos cuenta, las cosas continúan ocurriendo. El tema es que hemos de estar de lado de la denuncia y con los ojos bien abiertos, pues estamos en el s.XXI; época que no debiera -bajo ningún aspecto- azuzar a que estas arbitrariedades se sigan cometiendo. Han caído los grandes; los más grandes e ingentes, ¿por qué no podría caer ese abusador que todos conocen? Sé muy bien que, usted, está pensando en uno. Y yo también.

Santiago Vasconcello Uchida

Profesor de Castellano PUC

Magíster en Educación PUC

