Fiscal sobre robo a Joyería Landeros: “El nivel de profesionalismo al realizar este robo, yo por lo menos no lo había visto en esta región”

El persecutor añadió que las vestimentas que utilizaron los sujetos hace que se complique la extracción de muestras biológicas del lugar.

Aún no hay detenidos por el millonario robo que afectó el pasado lunes a la Joyería Landeros de Rancagua, la que se ubica en el Portal Rancagua de Carretera El Cobre. Es la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones quien investiga el caso perpetrado por cinco delincuentes que se lograron llevar 30 millones de pesos en especies luego de fracturar con combos las vitrinas de la joyería.



Quien encabeza la investigación del atraco es el Fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional O’Higgins, Alberto González, el que dio a conocer que hasta este martes no había detenidos, agregando que los ladrones usaron overoles blancos, gorros, mascarillas y guantes, por lo que la posibilidad de rastrear biológicamente la estadía de los sujetos en el mall es complicada, esto debido a que tomaron bastante resguardos.



Sobre disparos, hasta el momento se descartan, , pese a que en las cámara de seguridad se aprecia que uno de los sujetos saca algo muy parecido a un arma de fuego la que no habría sido utilizada. Sobre lo sustraído se mantiene un monto cercano a los 30 millones de pesos en especies.



Además en las imágenes –disponibles en www.elrancaguino.cl- se aprecia como los ladrones logran traspasar la primera puerta de la joyería y que fue la acción de un eléctrico que trabajaba al interior de la tienda la que intimidó a los antisociales. El maestro con un taladro simuló tener un arma con la que apuntó a los sujetos mientras uno golpeaba con un combo la puerta interior y otros dos robaban desde la vitrina mientras otro individuo lanzaba polvo químico desde un extintor al exterior de la tienda. Los ladrones al ver al trabajador con el taladro que parecía ser una pistola se esconden y arrancan del lugar.



González sostuvo, además, que es de especial preocupación para la Fiscalía perseguir los delitos relacionados con armas de fuego, como robos, violencia intrafamiliar y los relacionados con la ley de control de armas.



Sobre alguna arista en la investigación, aún no hay un indicio sobre los responsables, sin embargo, el fiscal destaca el nivel de organización del atraco. “El nivel de profesionalismo al realizar este robo, yo por lo menos no lo había visto en esta región”, dijo el fiscal, quien añadió que se trató de un robo planificado, donde se muestra que desde el interior del mall un sujeto abre una puerta que sólo se puede abrir desde el interior, luego toma una bicicleta que se encontraba en el pick up de la camioneta en la que se movilizaban, y huye mientras los otros sujetos entran y realizan el robo. Esto demuestra que había un estudio tanto de las salidas como de las entadas del mall.

