En Hospital Regional utilizan innovadora técnica para realizar operaciones intrauterinas

“Fragatta Corral” es el nombre del anillo intrauterino que está cambiando la forma de cirugías dentro del útero en el Hospital Regional. Ésta, es una forma innovadora que está utilizando el Servicio de Gineco Obstetricia junto a profesionales del Servicio de Neurocirugía y Anestesia del Hospital Regional, para cambiarle de buena manera la calidad de vida a los niños que están por nacer.



Y es que con la utilización de este anillo de poliuretano, durante la intervención sobre la pared uterina, se disminuye el sangrado, minimiza las membranas rotas y se prolonga en varias semanas la edad gestacional al parto; vale decir, se entregan niños con más peso, maduros y reparados prenatalmente.



Recordemos que desde el año 2012, hasta la fecha, el Hospital Regional Rancagua concentra la mayor experiencia nacional, con 29 niños operados intraúterino de reparación prenatal de la espina bífida, le siguen la Clínica Las Condes y luego el Hospital Van Buren.



En ese tiempo, año 2011, un equipo de profesionales médicos del Hospital Regional iniciaron un programa luego de un entrenamiento con un equipo de Clínica Las Condes, explicó el jefe del equipo Gineco Obstétrico del Hospital, Dr. Edgardo Corral “Nos involucramos seriamente como servicio público en el tema, y hemos desarrollado un programa con equipo multidisciplinario que incorpora la neurocirugía, neonatología y anestesia”, sostuvo.



El facultativo destacó que la reparación prenatal de la espina bífida, ha significado un gran avance de la medicina fetal para una grave dolencia congénita. “La cirugía consiste en exteriorizar el útero grávido antes de las 26 semanas, abrir el útero y exponer la columna fetal dañada para que el neurocirujano pueda realizar la reparación o cierre del defecto de la misma forma que se hace cuando nace”, explicó Corral.



El líder del equipo médico manifestó que “con esta técnica, si bien, no se consigue la recuperación total de la enfermedad; se logra mejorar la función motora y sensitiva si se compara con la reparación post natal, al disminuir el daño que sufre la médula intraútero por el trauma mecánico crónico y el contacto con el líquido amniótico. Haciendo un cierre precoz en la etapa fetal, se evita el traumatismo de la región y con ello se minimiza el trastorno de funcionamiento de las vísceras pélvicas y de motricidad o sea la capacidad que tienen los niños de caminar”.

FRAGATTA CORRAL, LA CLAVE

No obstante, con la experiencia adquirida estos años, los especialistas rancagüinos, vieron que la histerotomía (incisión quirúrgica del útero) hecha con la técnica clásica, desgarraba membranas y aumentaba el sangramiento intra cirugía, lo que se traducía en ruptura de membranas, partos prematuros y bajo peso al nacer, por lo que los facultativos del recinto asistencial consideraron que era posible mejorar la técnica quirúrgica e incorporaron un anillo de poliuretano a la pared uterina para evitar el trauma local, disminuir el sangramiento y presentar mejor el defecto a los neurocirujanos.



Este anillo es una innovación del equipo médico del Hospital Regional, la primera experiencia a nivel mundial con esta técnica que apareció publicado en la revista inglesa “Journal of Materno-Fetal and Neonatal Medicine” (Revista de medicina materno-fetal y neonatal) una de las gacetas más prestigiosas del área, con el artículo “Use of plastic wound retractor at hysterotomy site in prenatal repair of myelomeningocele: a new technique”. (Uso del retractor de la herida de plástico en el sitio de histerotomía en la reparación prenatal del mielomeningocele: una nueva técnica).



“Esta innovación a significado comentarios positivos de los demás grupos que trabajan a nivel mundial y hay que considerar que sólo alrededor de 40 centros hospitalarios practican esta cirugía en el mundo”, sostuvo el doctor Corral, especialista pionero en el tema por el cual el anillo de poliuretano lleva como nombre “Fragatta Corral”.



El facultativo adelantó que “El trabajo será presentado en octubre próximo en el congreso mundial de medicina materno fetal de Zurich y posiblemente sea incorporado por otros grupos”.



Cabe destacar que la conclusión del trabajo publicado por los especialistas chilenos del recinto asistencial regional, demuestran que utilizando este anillo de poliuretano durante la intervención sobre la pared uterina, se disminuye el sangrado, disminuyen las membranas rotas y se prolonga en varias semanas la edad gestacional al parto; vale decir, se entregan niños con más peso, más maduros y reparados prenatalmente.

