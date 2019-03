Fiscalía plantea que crimen de mujer de 67 años fue planificado

El fiscal, Javier Von Bischoffshausen, recalcó que el hecho sería un regalo del joven como motivo del cumpleaños de la imputada. Sobre el móvil, dijo que la tesis más fuerte es que estaban aburridos en sus casas y querían irse, matando a los papás de la menor.

La mañana de ayer miércoles y en medio de una importante expectación periodística, se realizó la audiencia de control de detención de los dos menores de edad que el pasado viernes 15 de marzo habrían planificado el asesinato de una mujer de 67 años de edad, propinándole el joven de 16 años 42 puñaladas. El tema tomó ribetes escalofriantes, ya que se trataría de un robo con homicidio planificado entre la hijastra de la víctima de tan solo 15 años, quien a la vez es la polola del principal inculpado, quienes motivados por querer estar juntos y escaparse habrían decidido matar a la mujer.



Durante la audiencia, el fiscal, Javier Von Bischoffshausen, indicó que los jóvenes N.P, de 16 años y F.P, de 15 años acordaron matar a la mujer, permitiéndole la joven el ingreso a su pololo al domicilio ubicado en la Villa Doña Mabel, donde vivía junto a l víctima. Fue así como luego de pasar la tarde juntos, la joven llama a una amiga, decide salir a pasear a un perro, quedándose su pololo escondido en la casa para proceder a atacar a la mujer de 67 años con un cuchillo, propinándoles más de 40 puñaladas mientras ella se defendía.



El joven se lleva un celular y 10 mil pesos. Tras ello llega la menor aparentando desconocer lo sucedido, quien pide ayuda al ver a la víctima agonizando. Se trataría de un robo con homicidio, por lo que el Ministerio Público los investiga en calidad de autores.



Se indicó que la menor estaba bajo el cuidado de la víctima desde que tenía dos meses, siendo la malograda mujer la “abuelastra”, por lo que no había lazo sanguíneo. Al momento del hecho, la víctima bordaba en el living de la casa. La niña es nieta biológica de la pareja de la víctima.

UN CRIMEN PLANIFICADO

El fiscal recalcó que los jóvenes habrían planificado el hecho. Destaca que en su declaración la menor jamás nombra a su pololo, y al ser consultada sobre el celular que fue robado, ella entrega un modelo y una marca diferente, por lo que en un principio logra el objetivo de desviar la investigación. Esto debido a que cuando el joven fue detenido en su domicilio, el celular de la afectada que estaba en dicho domicilio no correspondía al modelo que había dado la joven.



Se recuperan las zapatillas del imputado en su casa aún con manchas de sangre, en su pieza estaba el cuchillo, y se recupera el celular robado. Además se toman una foto juntos a eso de las 18:30 de la tarde, lo que queda registrado en uno de los teléfonos, así como conversaciones de WhatsApp que en un principio fueron borradas, pero que gracias a los peritajes lograron ser recuperadas. En ellas quedaría en evidencia según el fiscal que los jóvenes querían huir y estar solos, pero antes de ello iban a matar a alguien, concretando su amor con una especie de pacto de sangre. Además se logra recuperar una fotografía que el imputado toma con su celular que muestra a la mujer de 67 años agonizando.

LA DEFENSA

Tras esta exposición, la Defensa de los jóvenes a cargo del Defensor, Rodrigo Cabezas, adujo que el Ministerio Público solo especula de un plan con extractos de conversaciones de WhatsApp, y que no hay un contexto. Además adujo que los vecinos ven a la menor llorando pidiendo ayuda, ya que la consideraba su madre, quien le dio cariño durante toda su vida y sale en forma inmediata a buscar ayuda, calificándola como una menor de 15 años, que cursa segundo medio, tranquila y cariñosa. A esto se suma que no había pericias de huellas, temas relacionados de como entraron y salieron de la casa, calificando los datos entregados por el fiscal como suposiciones, con conversaciones mostradas aisladas y sin un contexto.

Tras esto el fiscal recordó que el padre del imputado declaró que su hijo le había dicho que había matado a la señora de 67 años, ya que su polola se lo había pedido. Debía ser el viernes 15 de marzo, debido a que ese día la joven imputada estaba de cumpleaños y era el regalo que le tenía.

AMBOS BAJO INTERNACION PROVISORIA

Luego de la audiencia la tía de la menor, Estefanía Romo, dio a conocer que el hecho no tiene perdón de Dios, ya que su cuñado siempre dio todo por ella desde pequeña. Agregó que la menor era el centro de la casa, siempre pendiente de ella, y nunca percibieron el odio que tenía hacia sus padres Además adujo que se trataba de una relación de pololeo violenta.



Por su parte, el fiscal, Javier Von Bischoffshausen, sostuvo que hay una intención de dar muerte hacia quien tenía el cuidado de la menor, ya que los WhatsApp y el sitio del suceso muestran que se planificó el hecho para que el supuesto autor del crimen estuviese dentro de la casa, saliera la menor, y así el joven quedara sólo con la víctima.



Sobre ritos satánicos, hay WhatsApp entre ambos donde se invoca a pactos y ángeles caídos, un pentagrama que había que sellarlo con sangre, y pactos de sangre que debían hacer para sellar el amor, sin embargo, el fiscal adujo que es un tema que deberá ser investigado.

Además recalcó que el hecho sería un regalo del joven como motivo del cumpleaños de la imputada. Sobre el móvil, el fiscal dijo que la tesis más fuerte es que estaban aburridos en sus casas y querían irse matando a los papás de la menor.



Actualmente no existe historial de exámenes psiquiátricos de los jóvenes que puedan acreditar este tipo de conductas en años anteriores, mostrando ambos tranquilidad al momento que fueron detenidos.

Otra de las familiares de la mujer fallecida, Alejandra López, aseguró que había agresividad entre los jóvenes, incluso que la víctima encubría la relación, ya que a su padre no le gustaba, no creyendo aún la frialdad y la maldad con que cometieron el crimen. Además se enteró recién este fin de semana último que la menor realizaba magia negra, creyendo que fue ella quien incitó al joven a cometer el crimen como regalo de cumpleaños.



Finalmente, para el defensor, Rodrigo Cabezas, aún se deben realizar diligencias, agregando que el victimario no ha prestado declaración, sumado a que cree que no está en condiciones psicologías de realizarla, por lo que será derivado a un lugar especializado para que se le analice.

Finalizada la audiencia se determinó que ambos jóvenes quedaran bajo internación provisoria total bajo custodia del Sename con un plazo de 150 días de investigación. En tres semanas se volverán a discutir las medidas cautelares.

