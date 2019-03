Panoramas culturales

Teatro Regional



Este viernes 22 de marzo, a las 20 horas, el cantautor italiano Giovanni Caccamo se presentará en Millán N°342, en un espectáculo impulsado por el alcalde Eduardo Soto, y gestionado por la Corporación de la Cultura y las Artes local. La asistencia es gratuita, pero con invitación. En cuanto al intérprete internacional, fue descubierto por Franco Battiato y la productora Caterina Caselli, y ganó la sección para recién llegados del Sanremo Music Festival 2015 con la canción “Ritornerò da te”. El concierto que dará en Rancagua se enmarca dentro de su gira “Eterno World Tour” La Mia Musica, IL Mio Paese, basado en el encuentro entre la música en vivo y la palabra. Su objetivo es difundir el pop de su nación en el extranjero, en colaboración con la Fundación Andrea Bocelli. El protagonista de este viaje es Giovanni Caccamo, quien con un piano y un puñado de cuentos y música, deleitará al público de nuestra ciudad.

Y el sábado 23, a las 20 horas, la concurrencia podrá disfrutar con un concierto de tango en el teatro, a cargo de “Lewin-González Quinteto”. La agrupación sintoniza con la creciente propuesta del tango en Chile, cuyos cultores buscan un sonido más depurado, fusionado con la vieja tradición de la primera mitad del siglo XX, con el lenguaje moderno de las últimas escuela argentinas del género.

En 2013 el músico trasandino Daniel Lewin forma en la Universidad Católica de Santiago un Taller de Orquesta de Tango, con el fin de inculcar y transmitir los conceptos y formas para tocar el tango; a partir de la gran aceptación que tuvo dicha instancia, se formó al poco tiempo la Orquesta de Tango, dependiente de la UC, formada por un mix de alumnos y profesionales de dicha institución. “Lewin González Quinteto” es una escisión remixada de dicha orquesta, formada por un piano, violín, contrabajo, vibráfono y bandoneón, con un repertorio que va desde el tango clásico, citando a autores como Troilo, Pugliese, Di Sarli, hasta Astor Piazzolla.







Casa del Arte

“Justo en lo mejor de vida” se llama la obra que Teatro Casa del Arte ofrecerá este viernes 22 y sábado 23 en Ibieta N°187, a las 20:30 horas. Escrita por Alicia Muñoz y dirigida por Evaristo Acevedo, el montaje reflexiona sobre la vida al momento de partir. ¿Qué errores y aciertos se cometieron? ¿Qué sueños no se alcanzaron? Evaristo Acevedo y un brillante elenco, compuesto por Jorge Arévalo, Patricia Álvarez, Mireya Pavez y Cristian Briones, llevan al espectador de la risa al llanto, haciéndolo enfrentar su propia realidad. Las entradas son numeradas y usted puede reservar su asiento llamando al 72 2 242604 ó al 72 2 539401.

Gran Arena Monticello

Este sábado 23 de marzo, a las 21 horas, los amantes de la cumbia encontrarán su sitio ideal en Gran Arena Monticello. Sí, pues el recinto albergará dos conciertos fenomenales. Uno de estos ocurrirá de la mano de los trasandinos de Ráfaga, cuya música tropical hará bailar a todos los presentes, con temas como “Una cerveza”, “Mentirosa” y “No te vayas”. Pero eso no es todo, pues los chilenos de Noche de Brujas también harán gozar a los asistentes a este evento, efectuado en el marco de la Noche Radiactiva. No se quede fuera y adquiera sus entradas a través de www.topticket.cl. ¡Que no se lo cuenten!





Lanzamiento de Libro

El Frente Cultural RD O’Higgins, tiene el agrado de invitarlo al lanzamiento del libro “Relatos de pacientes usuarios de cannabis medicinal”. Éste es presentado por Ana María Gazmuri, directora de Fundación Daya y activista social. La cita es este viernes 22 de marzo, a las 19:30 horas en el Café al Lado del Museo, ubicado en Estado N°653.

