Beatriz Valenzuela, vocera de NO+Taco Machali: “El gran tema es el mejoramiento del transporte público ”﻿

– La vocera señala que es inviable pensar en una restricción vehicular ya que el sistema de transporte existente es muy precario.

Gina Pérez Orellana

Fotos Marco Lara

El retorno a clases trajo consigo el dolor de cabeza para los machalinos. Y que cada vez se hace más insostenible ya que la Avenida San Juan en dirección a Rancagua sufre un colapso que lleva a demorar más de una hora en el traslado que en situación normal no supera los veinte minutos. Esta situación se repite también en Carretera El Cobre y las conexiones existente como es Recreo, Escrivá de Balaguer, Las Acacias, salida de los Maristas y otras que hacen presentar una postal para nada agradable.

En ese sentido el movimiento No +Taco Machalí, a través de su vocera, Beatriz Valenzuela comenta que esperan que las iniciativas “paliativas” se implementen lo antes posible y sólo de esa forma así se sabrá si ayudan a mitigar el atochamiento “Hemos escuchado las iniciativas y que están siendo evaluadas por el Seremi de Transporte para hacer vía red reversible y es de esperar que el análisis se haga pronto y lo implementen no sabemos si es efectivo ya que no somos técnicos en eso pero ojalá lo lleven a cabo”. Sin embargo apuntan a que si bien puedan ayudar las medidas es importante abordar el tema en una vista macro y que tiene que ver con el mejoramiento del transporte público“.

La gran deuda pendiente y que hemos insistido como agrupación desde hace dos años ante las autoridades es la renovación y el mejoramiento de todo el sistema de transporte público ya que lo que estamos circulando en vehículos estamos obligados por que no tenemos otra alternativa”, aduce.

En ese sentido, puntualiza que lo que se necesita es contar con un sistema de transporte público masivo y efectivo que haga bajar a las personas de los vehículos “Que sea efectivamente más eficiente en tiempo y recursos subirse a una micro o un bus en vez del vehículo y es inviable pensar en una restricción vehicular porque no hay transporte y sacar de circulación vehículos como otra de las ideas que anda rondando en las redes sociales es muy irresponsable ya que actualmente el transporte que existe es muy precario”.

GRAN TEMA: MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO

“El gran tema son el mejoramiento del transporte público de verdad tomar el tema en serio y enfrentarlo y eso obliga obviamente a que no se sigan otorgando permisos de edificación para nuevos loteos en Machalí, ya que la cantidad de vehículos irá en aumento como ha sido todos los años”. De esa manera el sistema reversible 3×1 si bien están confiados en que puede servir sólo lo ven como algo paliativo “Esa es una medida palitaiva no para siempre. Así también no basta con aperturas y mejoramientos de vías lo que hay que hacer son conexiones intermedias por ejemplo que todos los habitantes que viven en el sector del Estadio Marista en Machalí no salgan a Avenida San Juan sino que salgan a Avenida El Sol es una conectividad corta de 200 metros que se puede implementar”.

Por otro lado, la conexión con Hernán Ciudad es otro de los temas que esperan se resuelva prontamente “La polémica conexión con Hernán Ciudad hay intereses legítimos de los vecinos de Villa Triana que no quieren esa conectividad. Sin embargo, al otro lado del canal que divide Machalí-Rancagua hay un barrio muy grande que viven muchas personas que son del barrio Colonial y todos ellos salen a la única salida que es el cruce de Av. San Juan con Balaguer”.

En ese sentido, la vocera reafirma que las autoridades deben tener una mirada territorial e intersectorial

“Hemos tenido reuniones con las autoridades y se han logrado avances pero la verdad se ven bastante tímidos por parte de ambos municipios”.

SISTEMA RED

Valenzuela, explica que la “inyección de micros” que se han visto en las última semanas sólo hacen incrementar el taco existente “vimos la micro en redes sociales y pensamos que el fondo es revisar todo tanto con los colectivos y micros. Es ver las coberturas. No se trata de agregar micros no resolverá en nada. Debe verse todo el territorio” Y en este punto va más allá y aclara que el tema no es sólo Machalí-Rancagua, sino en toda la capital regional y sus entradas “Esto también ocurre en el sector poniente. Esto está en todos lados de Rancagua. Las personas que viven en Baquedano también están con problemas. La entrada sur de Rancagua, Los Lirios, Av Las Torres, Graneros esto es un problema sistémico de conectividad”

“Rancagua debe verse en conjunto con las comunas aledañas”. Es el llamado reiterativo que hace ver Valenzuela, y en ello apunta a que si bien existen proyectos de ampliación vial que son importantes si éstas no van acompañados de un ordenamiento territorial y de un sistema adecuado de red de movilidad no funcionará. Pues el desarrollo urbano que tiene este sector en la región sólo ha hecho a juicio de la vocera profundizar el problema y eso pasa por no contar con una cobertura de transporte lo que obliga a las personas usar el vehículo particular “En las ciudades que tienen cobertura de transporte público esto no ocurre, donde las personas saben que la locomoción va a pasar a una hora determinada, es decir un sistema confiable y que son masivos y en red con ciclo vía integrado funciona la ciudad”.

Comparte esto:

Tweet



Comentarios