Descartan 3x 1 y Restricción vehicular: Se estudiará una vía exclusiva para transporte público en Av. San Juan﻿

Tras una larga reunión las autoridades anunciaron una serie de medidas a mediano plazo para combatir el taco entre Rancagua y Machalí, entre otras destaca el ampliar el radio urbano de Machalí.

Gina Pérez Orellana

Fotos: Marco Lara

El lento desplazamiento existentes entre Machalí a Rancagua, al parecer fue un tema difícil de ponerse de acuerdo, ya que ayer luego de dos horas, se abrieron las puertas para dar a conocer los acuerdos logrados por parte de una mesa de trabajo que incluyó al intendente Juan Manuel Masferrer junto a los alcaldes de Rancagua y Machalí, Eduardo Soto y José Miguel Urrutia, y los seremis de Vivienda y de Transportes, Francisco Ravanal y Hans González.

En la tarde de ayer jueves, tras reunirse las autoridades al momento de dar a conocer las medidas que se implementarían, Masferrer descartó de plano aplicar restricción vehicular, pues adujo que es inviable pensar en ello si no existe un transporte público que cubra todo el territorio y que sea eficiente y de calidad.

“Queremos ser claros. La explosión demográfica de los últimos años no ha estado acompañada por nuevas calles, acá se han construido casas, pero no nuevas vías, y eso ha significado, como ya es sabido, un problema de conexión. Este es un problema de largos años que no solucionaremos del día a la mañana, pero que sí ha significado que nosotros nos preocupemos y ocupemos. Ya estamos trabajando en la nueva vía que unirá República con Escrivá de Balaguer, ya estamos avanzando en la doble vía de Carretera El Cobre”

En ese sentido, Masferrer anunció que actualmente lo que existe es un radio rural en tema de transporte en Machalí y se han dado un plazo de seis meses para ampliar a urbano lo que implica mejorar el nivel de servicio, de buses de la locomoción mayor que circule en la comuna y permita de a poco entregar una mayor oferta a la comunidad “Nos hemos propuesto seis meses para cambiar el radio urbano, Machalí dejará de ser rural y eso implicará mejorar el nivel de servicio, aumentar las licitaciones, el nivel de buses de locomoción mayor y menor que transiten por la comuna y esto permitirá tener una oferta distinta”.

Por otra parte anunció una inversión que superará los 600 millones de pesos en los estudios de una primera vía exclusiva para el transporte público que iría por Avenida San Juan y luego por Miguel Ramírez. Y en doce meses abrirían las licitaciones de un nuevo transporte público que iría en este “radio urbano de Machalí”. A todo esto se suman tres medidas esperadas por la comunidad que tiene que ver con nuevas vías de conectividad “La primera será de la Av El Parque la que se unirá con Av El Sol y República -sector Los Maristas- cuya licitación comenzaría – de diseño- en el mes de junio. En ese mismo mes se iniciaría la licitación de diseño de la doble vía de Av Las Torres entre Travesía hasta Av El Parque con doble vía hasta Bombero Villalobos ambas llegando hasta Carretera El Cobre. Y por otro la licitación de diseño de la Av Arturo Prat que une desde Av San Juan hasta Carretera El Cobre” de esta forma anunció que se trabajará de manera paralela para ir avanzando, pero todo desde el mes de junio es decir desde el segundo semestres.

¿Y A CORTO PLAZO?

A esto se mantienen las medidas ya implementadas una de ellas el trabajo de Carabineros en los seis puntos que se han denominado más complejos y junto con ello la fiscalización por parte de Carabineros a los automovilistas que adelantan por la berma colocando en riesgo la seguridad. Y finalmente agregó que se sumarán semáforos inteligentes “Habrá una semaforización y conexión a la UOCT en Escrivá de Balaguer con Av Madero y Carretera de El Cobre con Balaguer esto en la segunda semana de abril se suman a este sistema lo que permitirá mejorar el flujo”.

Cabe precisar que estas nuevas medidas se sumarán a las obras ya iniciadas en el proyecto de conexión entre República de Chile por Rancagua y M. Escrivá de Balaguer, por Machalí, que ya presentan cerca de un 20 por ciento de avance y que se espera estén concluidas el 2020 y la doble vía de Carretera El Cobre, entre el cruce El Guindal y Bombero Villalobos, que se encuentra en etapa de expropiación. Ambos proyectos significarán contar con nuevas vías y más calles para la conurbación Rancagua – Machalí.

