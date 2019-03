Alcalde de Machalí asegura no contar con las herramientas para impedir las construcciones

Gina Pérez Orellana

Fotos : Marco Lara

Los alcaldes de las comunas de Machalí y Rancagua fueron parte de la mesa de trabajo que en la tarde del jueves presentaron ante los medios la serie de medidas con el fin de mitigar la alta congestión vehicular entre las comunas de Machalí-Rancagua.



En ese sentido se pudo ver más ansioso al edil de la comuna cordillerana previo a iniciarse la reunión de trabajo que duró cerca de dos horas y que agrupó a los titulares de las carteras del Minvu y Transporte y al edil de Rancagua y liderada por el intendente de la región. Una vez ya dadas a conocer el plan de 12 medidas para enfrentar la congestión vehicular y que hicieron ver que el alto flujo existente entre ambas comunas obliga a contar con un plan integral que signifique en trabajar en dar una solución a largo plazo y descartar por ahora las medidas que se apuntaban a implementar el 3×1 u la restricción vehicular.

En ese sentido, Urrutia manifestó que le hubiese gustado haber anunciado una de ellas como forma de paliar el problema “Una alternativa como el 3×1 nos hubiese gustado anunciarla pero el flujo existente obliga a no implementarla ya que no es posible y de hecho se habló de ella en el año 2014 y se negó”.



Varias voces han acusado que al menos ha sido un agravante de la situación actual el que se sigan construyendo casas que inyectan más vehículos a unas vías ya saturadas, el mismo intendente Juan Manuel Masferrer señaló en la previa a esta reunión que “la explosión demográfica de los últimos años no ha estado acompañada por nuevas calles, acá se han construido casas, pero no nuevas vías, y eso ha significado, como ya es sabido, un problema de conexión”.



En su defensa, el edil de Machalí salió a decir que “Yo llevo 11 años como autoridad y me ha tocado ser parte de mesas de trabajo desde hace al menos cinco o seis años donde se han ido soluciones paulatinas (…) No me voy muy contento, pero se agradece la voluntad de las autoridades en dar solución al problema”. Es por ello, que la autoridad deberá tener la mima paciencia que deberán tener los vecinos para que lleguen los recursos y den inicio a los estudios de diseños de los proyectos anunciados – estos son ; Av El Parque -El Sol- República de Chile-; Avda Las Torres-Carretera El Cobre y Arturo Prat – San Juan y Carretera El Cobre .

“Me hubiese gustado llevar soluciones más rápidas, pero es imposible, falta recursos, las voluntades están de todas las partes, y tendremos que esperar que se cumplan los planes , esto es un proyecto de gran envergadura y alta inversión pero todos los recursos no pueden ser exclusivos para Machalí” manifestó Urrutia.

¿Y como responde a la critica de aprobación de nuevos loteos en la comuna?

Lo que pasa eso se ha venido analizando, Yo no tengo muchas herramientas legales para impedir las construcciones, pero sin embargo, hemos retenido algunos proyectos que son de gran envergadura y los hemos paralizado debido a este gran problema. Hoy nos pusimos de acuerdo con el seremi de Vivienda para justamente parar las construcciones en la comuna porque tenemos muchas inmobiliarias que están interesadas y están invirtiendo allá. Hoy la problemática mayor es que Machalí sólo cuenta con dos vías.

