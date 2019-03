“Por años no se construyeron vías nuevas y nosotros recién en diciembre del año pasado iniciamos obras para unir Rancagua-Machalí”

Ampliación de radio urbano de Machalí, incorporación de diseño de nuevas aperturas, análisis de Factibilidad de Vía Exclusiva para uso del Transporte Público Machalí, Av. San Juan entre otras figuran para descongestionar Machalí-Rancagua.

Una serie de medidas fueron anunciadas con el fin de descongestionar la ruta que une Machalí- Rancagua. De esta forma se espera que ayuden en mitigar en “algo” dar con las soluciones viales que permitan mejorar el problema reinante del último tiempo y que dio el nacimiento de hace dos años el Movimiento No+Taco Machalí a la que cada vez se suman más sectores que comparten el mismo problema el lento desplazamiento para los que residen en la comuna cordillerana y que deben desplazarse por trabajos y estudios entre ambas comunas.



Primeramente, el intendente fue enfático en manifestar que están claros que debe existir un plan integral que incluya entregar un transporte público eficiente y que incorpore la electro movilidad “Por años no se construyeron vías nuevas y nosotros recién en diciembre del año pasado iniciamos obras fuimos los primeros en iniciar obras para unir entre Av San Juan y República” de esa forma salió a enfrentar el problema que la misma autoridad manifestó es el gran tema y que tiene que ver con la conurbación Rancagua- Machalí y que lleva una década siendo un problema serio y de importancia, donde se han duplicado tanto la cantidad de casas como de autos.



A lo que agregó que “Más allá de las nuevas vías que queremos diseñar y financiar esa no es la solución definitiva y esto tiene que ver con un plan integral de transporte que la gente comprenda una vez que cuenten con un transporte público y de calidad que es lo que estamos enfocados dejen el vehículo particular y así también los colegios puedan disponer de transporte propios con el fin de reducir la cantidad de vehículos particulares”.

NO SIRVE LA RESTRICCION VEHICULAR

Así también fue enfático y categórico en que “No sirve una restricción vehicular si nosotros no entregamos una oferta de transporte público de calidad”. Opinión similar señaló El seremi de Transporte quien agregó “que es impensable de poder implementar en las condiciones de hoy ya que se requiere una inversión muy importante, esto no sería viable y de hecho fue una de las alternativas que estudiamos y consideramos el flujo de origen y destino” En esos datos es importante considerar que desde Machalí a Rancagua en la hora peack es de dos mil 200 vehículos aproximadamente y en dirección contraria son Mil seiscientos a mil 800 vehículos.

“AMPLIACIÓN DE RADIO URBANO”

Si debemos ser auspiciosos entre los anuncios que entregaron las autoridades a la comunidad podemos señalar que se destaca el anuncio de ampliación de radio urbano a la comuna de Machalí. Con ello se fortalecería el transporte público en la comuna. En este punto se adelantó que en un plazo de 12 meses se realizaría un nuevo llamado a licitación, permitiendo así fomentar la competencia, incorporar más microbuses y nuevos recorridos que actualmente no están incorporados. Para que esto sea posible deberá ampliarse el trayecto de rural a radio urbano – lo que sucederá en un plazo de seis meses- En esa línea, el seremi de Transporte, Hans González detalló que la cartera ha venido desarrollando desde el segundo semestres del 2018 la idea de ampliar el radio urbano ya que a la actualidad no hay distinción entre lo urbano y rural tanto en Rancagua como Machalí lo que permitiría llegar a ciertos puntos donde hoy no es posible “La idea es ofrecer una oferta de movilidad en ese afán la ampliación de radio urbano busca resolver este problema y entregar alternativas a las personas para que éstas se motiven a preferir el transporte público por sobre el particular”.



De esta forma esperan resolver el primer problema que apunta a contar con movilización. Por otro lado la vía exclusiva que se espera financiar permitiría un corredor de transporte público entre ambas comunas comentó González al que incluirían electro movilidad. El titular de la cartera señaló que se ha venido trabajando desde la UOCT con Carabineros de mejorar los tiempos de desplazamientos “Puedo comentar que desde que partió la primera semana de marzo a la fecha se ha logrado optimizar los tiempos de traslado, que van desde los 7 a 10 minutos, pero tenemos el compromiso de resolver el problema” y para ello además han sumado a la comunidad educativa “al interior de ellos- colegios- para lograr optimizar la relación con el flujo vial en esta conurbación”.



Finalmente Masferrer anunció que el gobierno regional invertirá 600 millones de pesos para realizar el estudio de ingeniería de un corredor exclusivo para transporte público, que determinará la factibilidad de construir, donde actualmente está el bandejón central, una tercera pista, que irá desde San Juan hasta Miguel Ramirez.

JUNIO: EL MES DEL DISEÑO

Los vecinos tanto de Rancagua como Machalí que se desplazan entre ambas comunas deberán tener paciencia pues el mes de junio se realizarían diseños que tiene que ver con tres aperturas que han sido puestas en la mesa por parte de los mismos vecinos del movimiento No +Taco Machalí las presentó hace dos años a las autoridades una de ellas es entre Avenida El Parque y Avenida El Sol que conectará con Av República, la que espera descongestionar la Av San Juan entregando una nueva vía de “salida” que haría evitar principalmente a los vehículos de ese sector no ingresar a Av. San Juan – justo donde existe la confluencia de colegios- En ese orden el titular de Vivienda, Francisco Ravanal adelantó los anuncios de diseños de estas aperturas. En tanto, las otras son Arturo Prat en Machalí la que conectará directamente con Carretera El Cobre y en Rancagua, se anunció el diseño de Avda. Las Torres con Ruta Travesía, la que conectará también con Carretera El Cobre, mediante Avdas. Bombero Villalobos y El Parque. Los tres proyectos significarán una inversión de 600 millones en esta etapa de diseño y de 25 mil millones en su etapa de ejecución. Todas incorporan doble vía, ciclovías, bandejones, áreas verdes. “Esperamos tener en este primer semestre tener la licitación realizada, la que tendría un plazo de 12 a 16 meses y luego se comenzaría la etapa de ejecución”. Explicó Ravanal.

Añadiendo que están las voluntades para solucionar pero son medidas a largo plazo por los trabajos e inversión. Es así que habrá que esperar el mes de junio para ver inicio de materialización de dichas aperturas que conectarán ambas comunas.

PLAN DE MEDIDAS PARA DISMINUIR LA CONGESTIÓN VEHÍCULAR EN LA CONURBACIÓN RANCAGUA – MACHALÍ

Diseño de Ingeniería Proyecto conexión Avdas. El Parque – El Sol – República de Chile Diseño de Ingeniería Proyecto Zona Sur Rancagua: Avdas. Las Torres – Carretera El Cobre Diseño de Ingeniería Proyecto Conexión Avdas. Arturo Prat – San Juan – Carretera El Cobre Extensión del Radio Urbano para el servicio de Transporte Público Generación de Nuevos Servicios de Transporte Público para Sectores Escrivá de Balaguer/Nogales/Carretera El Cobre Inyección de buses para mayor oferta de transporte público (mantener debido a buenos resultados). Análisis de Factibilidad de Vía Exclusiva para uso del Transporte Público Machalí, Av. San Juan Promoción en la comunidad escolar del uso racional del auto particular y de los medios de transportes sustentables Mejoras Operativas y Uso Eficiente de Estacionamientos al interior de los Establecimientos Educacionales Proyecto Integración de Semáforo y Monitoreo de Cámaras sector Nogales y Madero. Semaforización cruces peatonales de la Av. San Juan Paso Colegio San Ignacio Estudio Actualización de Programaciones de Semáforos en la Conurbación

