Un buen 2018 y un 2019 con el desafío del empleo

“Fue un primer año con muchos desafíos, pero también con muchos logros, principalmente en las áreas que más le importan a las personas, como lo es Salud, Seguridad, Educación y Conectividad. Junto a ello logramos duplicar el crecimiento económico, aumentando la inversión, creando más empleos y mejorando los salarios”, aseguró el intendente regional Juan Manuel Masferrer

Al cumplirse más de un año de gobierno de Sebastián Piñera y de Juan Manuel Masferrer a cargo de la región, conversamos con el intendente sobre el balance del 2018.

Para Masferrer el 2018 fue un buen año para el gobierno y para la región. “Retomamos el crecimiento que había estado estancado los últimos cuatro años, llegamos a crecer más del 8% ubicándonos entre las 3 regiones que más crecieron. Y logramos atraer nuevamente a la inversión”, aseguró.

Al mismo tiempo resaltó que en temas de seguridad ciudadana los índices del plan STOP han disminuido en un porcentaje importante . “Siempre entendiendo eso sí que el combate a la delincuencia es permanente”, explicó.

También para él, también fue un buen año en el manejo de las emergencias,” sabemos que hay experiencias anteriores que no son tan buenas. Tuvimos la emergencia de los granizos, donde gestionamos recursos extras, y después la temporada de incendios donde si bien tuvimos más incendios que temporadas anteriores, hubo una reacción mucho más rápida y con más recursos que permitió controlarlos todos sin tener que lamentar la pérdida de vidas, y solo un saldo de cuatro viviendas que fueron afectadas en la comuna de Navidad”. Señaló.

Al mismo tiempo reconoció que hay cosas que mejorar, como por ejemplo que las buenas cifras de crecimiento económico se vea reflejado en la creación de empleo

Consultado sobre como a nivel regional, con las atribuciones de la región, se puede incentivar el empleo, aseguró que a nivel regional tiene que ver con señales económicas, “de cómo está funcionando la región. En este caso sin duda fue un aporte los acuerdos que firmamos con China, creemos que sin duda que los avances en el paso Las Leñas son señales que en el futuro la región va caminando hacia ser una región más abierta, con más desarrollo y esas señales quedaron claras al obtener mayor inversión”.

Sin embargo reconoció que “en temas laborales uno tiene que ser lo más flexible posible. Hay pocas atribuciones desde lo regional más allá de estas señales. El gobierno eso sí este año tiene una reforma laboral importante con la que pretendemos contar con el apoyo de los parlamentarios porque es una reforma importante para el país y obviamente para la región.”

Si bien han bajados los índices de denuncias, no lo hace los niveles de sensación de inseguridad. ¿No será que muchos delitos simplemente no se denuncian?

Eso es lo que se llama cifra negra, pero los porcentajes que nosotros manejamos son similares a los de otros años. Tenemos mucha confianza en la próxima encuesta sobre percepción. Porque efectivamente una cosa es que bajen los delitos, que es lo que nos muestra los números del STOP y otra es la percepción que sigue alta. Por eso la lucha tiene que ser constante.

El año pasado nosotros hicimos una importante inversión en vehículos para Carabineros, este año van haber inversiones importantes para ambas policías. Y también vamos a ser parte de un plan piloto a nivel nacional. Esta región va ser una de las primeras en recibir un nuevo sistema de tele vigilancia que será desde el gobierno regional . No puedo adelantar más, pero es un plan ambicioso y grande, tiene que ver con prevención, seguridad ciudadana pero con mucha tecnología.

Lo que sí es importante de entender es que hablamos de seguridad ciudadana, como gobierno y Estado somos los principales responsables, pero la delincuencia la debemos combatir todos. Tiene que haber un aporte de las municipalidades, del sector privado, y tenemos que trabajar en conjunto para ir bajando aún más los índices de delincuencia.

Lo otro que hemos impulsado es la recuperación de los espacios públicos. Solo el año pasado aprobamos más de 6 mil millones en un proyecto que significará el cambio de las luminarias en el centro de Rancagua y en algunas poblaciones aledañas. Y en Santa Cruz también hay un proyecto aprobado por mil 500 millones más.

A eso se suma un plan de seguridad en materia de luminarias que lanzaremos en los próximos meses, para las comunas más rurales de la región.

Un hito del año pasado fue el convenio de programación en Salud

Sí, salud fue uno de los ejes presentados por el presidente Sebastián Piñera en nuestro plan de gobierno regional, el convenio sigue avanzando son 3 hospitales, 11 Cesfam, 23 ambulancias y una serie de SAR en las distintas comunas. Nosotros ya hemos entregado algunos, las 23 ambulancias por ejemplo, y estamos muy prontos a firmar la compra del terreno para el Hospital de Pichilemu y en este minuto los equipos técnicos de salud están haciendo todas las planificaciones para cumplir con los plazos. Pero pusimos primera piedra en Navidad, en Santa Cruz, en Rancagua. Estamos avanzando con los plazos establecidos entendiendo que es un convenio de programación a 8 años.

También dentro del área de la salud, Rancagua una vez más está entre las ciudades más contaminadas de América

Esa es una mala noticia, es una noticia que se arrastra, que se sabía. La verdad es que sin entrar a criticas de gobiernos anteriores aquí seguimos trabajando con un plan de descontaminación para material particulado 10, y la actual normativa no nos permite trabajar o impulsar ideas para combatir el material particulado 2,5 –que es el que más hace daño- nosotros recién en el mes de junio del año pasado recibimos el decreto para poder trabajar en ese plan de 2,5 y ahora estamos elaborando ese plan. Tiene que pasar por las consultas ciudadanas, por el aporte de todos los servicios, de todas los municipios. Porque el plan no solo es para Rancagua son 17 comunas.

Pretendemos tenerlo listo lo más rápidamente posible en 2019, para aplicarse en 2020.

¿ Pero el plan por PM 10 permitía modificaciones al cumplirse 5 años de su aplicación, cosa que ocurrió el año pasado

Esa es la crítica que se podría hacer hacia atrás pero yo prefiero no hacerla.

Pero ese periodo se cumplió ahora…

Lo importante es hacer un nuevo plan a futuro, por el largo plazo.

Sí, pero estos en estos dos años entre que se aprueba, se elabora y se aplique algo se podría haber hecho (modificando el plan por MP 10).

Nosotros tenemos una serie de medidas que estamos aplicando en ese sentido, sacamos un decreto precisamente para prohibir las quemas en determinadas fechas –eso no estaba- nosotros establecimos un programa inédito a nivel regional con los panaderos para financiar que los hornos pasaran a ser mucho más amigables en temas eléctricos. Seguimos incrementando el aporte para el recambio de calefactores, ya no a pelets, sin derechamente a eléctrico. Esos cambios se han hecho, peros son medidas más bien paliativas. Yo estoy hablando de profundidad, porque aquí hay que tener un cambio cultural que viene por los próximos años y décadas. Nosotros tenemos que apuntar en ir terminando con la leña en los próximos años, tenemos que determinar si vamos a aplicar o no restricción vehicular y eso está todo en el plan que se está desarrollando ahora. Son medidas mucho más profundas.

EDUCACION

Al referirse al sector Educación, Masferrer señala que “fue un año muy importante, porque pusimos a los niños primero, y anunciamos la inversión de más de 14 mil millones de pesos para el Liceo de San Fernando, a lo que se suma recursos para el mejoramiento de escuelas y liceos de la región. Inauguramos nuevos jardines infantiles y la implementación de un Liceo Bicentenario Técnico-Profesional”, aseguró.

CONECTIVIDAD

Consultado sobre Conectividad, la primera autoridad de O’Higgins resalta “la implementación del Plan Uniendo O’Higgins. Aquí hablamos del Paso Las Leñas, donde tuvimos avances importantes, la Carretera del Vino hasta Placilla, y el inicio de las obras de conexión de Rancagua-Machalí por República de Chile. Sabemos que falta mucho por hacer, pero dimos avances concretos en mejorar la conectividad”.

